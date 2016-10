La montblanquina Laia Queralt, nova Model de la Setmana de Bcn Fashion

La jove ha protagonitzat campanyes publicitàries d'Urban Outfitters, Oysho o Dior, entre d'altres, i ha desfilat en moltes passarel·les europees

És de Montblanc, té 18 anys i ha estat escollida Model de la Setmana de la plataforma de promoció de la moda de Barcelona Bcn Fashion. Laia Queralt és model des del 2014, quan va ser contractada per l'agència Francina Models , i la plataforma l'ha seleccionat com una jove promesa en aquest món. En aquesta secció, Bcn Fashion publica, cada dilluns i en col·laboració amb la mateixa agència Francina Models, una jove model que pot convertir-se en una 'top model'. Tot i això, Laia Queral és més que una promesa, i es podria dir que és realitat. I és que Queralt compta amb força experiència com a model, havent desfilat en diverses passarel·les d'Europa i havent estat protagonista de campanyes publicitàries d'Urban Outfitters, Oysho o Dior, entre d'altres.Bcn Fashion publica una entrevista amb Queralt on la jove montblanquina confessa que viatjar, conèixer gent nova d'altres països i les sessions de maquillatge i perruqueria són de les coses que més li agraden de ser model. Laia Queralt explica que el seu estil ha canviat des que és model, i és força més bàsic que abans: «Porto molta roba bàsica, pantalons, vestits i samarretes negres la majoria de vegades».Al novembre la moda portarà a la montblanquina a viatjar al Japó, mentre que després de Nadal es desplaçarà fins a Nova York per realitzar un càsting per a la New York Fashion Week. «Espero poder desfilar-hi, i si és així serà un moment important per la meva carrera, o almenys això espero», declara en un moment de l'entrevista. També aconsella les noves generacions, assegurant que cal tenir confiança en una mateixa, a més de bona actitud, per estar en aquest sector: «Agradar-se i transmetre seguretat és el primer pas per agradar als altres».