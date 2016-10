L'Ajuntament de Constantí aprova una tarifa social en el rebut de l'aigua

Suposa una reducció del 46% sobre el primer tram de consum mínims que s’aplicarà en alguns supòsits, com ara jubilats o famílies en risc

26/10/2016

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat la introducció d’una nova tarifa social per al pagament del submnistrament d’aigua que beneficiarà a determinats col·lectius. El plenari municipal donava dilluns el vistiplau aquesta mesura que suposarà una reducció del 46% sobre le primer tram de consums mínims.



Només alguns col·lectius –com ara persones jubilades o amb una pensió mínima, o famílies amb tot els membres a l’atur– es beneficiaran d’aquesta mesura que forma part del nou paquet d’ordenances fiscals aprovades de cara a 2017.



L’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, apuntava que «la intenció és fer aquest tribut més progressiu i que pagui més qui més té i qui més consumeix, ja que l’aigua és un bé escàs i se n’ha de fer un ús responsable». Segons el consistori, en aquesta taxa, s’ha produït també una actualització de les tarifes motivada per l’increment del cost del servei (un 4,8% en el primer tram, un 18 % el segon tram, i un 35% el tercer tram). En aquest cas, es contemplava un important dèficit (de 317.398,55 euros) entre el cost que generava el servei i els ingressos que s’obtenien d’aquesta taxa. Segons el consistori, «pel que fa a les taxes, es proposen adaptacions a les noves lleis (Llei 24/2015 –Llei de Pobresa energètica– i Llei 16/2015) i l’adaptació a la realitat per a una correcta aplicació de les taxes.



En relació a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic es contemplen supòsits de reducció de tarifes i d’exempcions en cas d’entitats sens ànim de lucre, segons es va aprovar dilluns.

També es mantenen totes les bonificacions i s’amplien els percentatges de bonificació per vehicles elèctrics i bimodals fins al 75 %.



En matèria d’impostos, en el cas de l’IBI, es congela el tipus impositiu. Pel que fa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), hi ha hagut una adaptació dels mòduls de càlcul dels costos de les edificacions i construccions, «que no significarà un augment de l’impost, sinó una eina més pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Constantí a l’hora de fer les valoracions», segons el consistori.



Finalment, el Ple municipal també va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la concessió de subvencions (amb una partida que augmenta fins a un màxim de 14.000 euros) per a aquelles finques de naturalesa rústica que es mantinguin cultivades, netejades i sanejades.