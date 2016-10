L'Ajuntament de Cambrils substituirà l'actual Cap de Comunicació per un Cap de Gabinet

El ple d'aquest dimarts va aprovar la substitució de Raquel Lozano, que ocupa el càrrec actualment

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 19:32

El ple municipal de Cambrils celebrat aquest dimarts va aprovar la substitució de Raquel Lozano, l'actual Cap de Comunicació General de l'Alcaldia, per un nou Cap de Gabinet. En el transcurs del ple no es va fer públic qui seria la nova persona que ocuparia el càrrec. ERC, PSC i CiU, el tripartit que governa al municipi, van votar a favor de la decisió. El PP es va abstenir, mentre que el Nou Moviment Ciutadà, Ciutadans i l’Assemblea de Cambrils van votar-hi en contra.



Segons comunica el consistori, «les retribucions no variaran respecte a les actuals», i el canvi es farà efectiu a meitats d'aquest mes de novembre. Al llarg del ple hi va haver múltiples intervencions per part dels partits que van votar en contra, que van demanar que es fes públic qui seria aquest «càrrec de confiança» i que no «entenen» el canvi.



Pel que fa als socis del govern, tant CiU com PSC no es van pronunciar al respecte, tot i que en nombroses ocasions els grups municipals que van votar-hi en contra els van demanar la seva opinió al respecte.