Ingressaran a un psiquiàtric l'home que va voler cremar la seva dona als Garidells

Acusació i defensa van arribar a un acord de conformitat que ha evitat la celebració de judici

Peñalver

Actualitzada 25/10/2016 a les 22:26

Un veí dels Garidells de 65 anys, haurà de seguir un tractament psiquiàtric per un temps no superior a deu anys, segons demanava la representant del Ministeri Fiscal, per un presumpte delicte de temptativa d’assassinat comés sobre la seva esposa. S’ha considerat que els informes dels metges forenses, perits en aquest cas, sobre l’estat mental del processat va influir en la seva voluntat.



Els fets que van generar la instrucció del cas per part del Jutjat de Violència sobre la Dona de Valls van ocórrer la nit del 7 de setembre del 2014 quan l’acusat es trobava a casa seva acompanyat de la seva dona i el seu fill petit. L’acusat, pensant que la seva dona i el seu fill parlaven d’ell, va sortir a l’exterior i va tornar a entrar amb una garrafa de benzina. Va tancar les portes de l’habitatge i va ruixar la seva dona i part de la casa.



Després la va perseguir amb un misto a la mà. La dona va cridar el seu fill que va poder treure la benzina al pare. Posteriorment, el fill també va poder impedir una agressió amb un ganivet de cuina. Es va demostrar que l’home patia deliris que anul·laven la seva capacitat cognitiva.