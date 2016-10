CaixaBank lliura a la Generalitat les Claus de 7 pisos de lloguer social a Tarragona

En total s'ha entregat un paquet de 40 pisos distribuïts per tota Catalunya

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha rebut avui les claus de 40 nous habitatges cedits per l’entitat bancària CaixaBank, que el Govern destinarà a lloguer social. D’aquests, 7 estan ubicats a la demarcació de Tarragona: 4 a Tarragona ciutat, 2 a Reus i un a Salou. Es tracta del segon paquet de pisos que l’entitat bancària lliura a la Generalitat, fruit del conveni signat el mes de febrer pel qual CaixaBank es compromet a cedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’ús social de 200 habitatges.



L’encarregada de presidir l’acte de lliurament dels habitatges ha estat la consellera de Governació, Meritxell Borràs qui ha agraït la col·laboració de CaixaBank i ha assegurat que permetrà ampliar el parc d'habitatges públics del Govern. El director comercial de CaixaBank, David Griera, per la seva banda, ha destacat l'objectiu compartit entre la Generalitat i l'entitat financera "d'ajudar les persones en risc d'exclusió social".

Els assistents a l'acte de lliurament dels 40 pisos han visitat un pis mostra situat a la plaça Catalunya de Manresa.



Segons informa CaixaBank, l'objectiu d'aquest conveni és ampliar el parc d'habitatges de lloguer assequible a Catalunya amb immobles cedits per les entitats financeres i així "pal·liar la necessitat d'habitatge que hi ha en molts municipis de Catalunya". Segons l'entitat financera, el conveni també busca "fomentar el règim de lloguer assequible, especialment en aquelles poblacions on hi ha demanada acreditada d'habitatge social i frenar així els desnonaments". Els immobles cedits estan ubicats preferentment en algun dels municipis on s'ha detectat aquesta demanda.



Dels 40 pisos lliurats avui, 23 estan situats en municipis de Barcelona (Manresa, Manlleu, Mataró, Badalona, Sabadell, Canovelles, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Igualada, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú); 7 de Tarragona (Tarragona ciutat; Reus i Salou); 6 de Girona (Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Figueres), i 4 a Lleida ciutat.