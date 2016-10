Valls apuja l'IBI i el preu de l'aparcament en zona blava

Els vehicles completament elèctrics podran estacionar de forma gratuïta

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 21:34

L’Ajuntament de Valls apujarà l’IBI (l’Impost de Béns Immobles) de cara al 2017 i el fixarà en el 0,99%. L’augment aprovat per l’equip de govern de la ciutat va ser blanc de les crítiques de l’oposició, sobretot després que, al darrer ple del mes de setembre, l’Ajuntament de Valls portava a aprovació inicial una modificació de les ordenances fiscals pel 2017 que, entre altres, contemplava la modificació del tipus de gravamen de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI urbana) en el 0,931% (el d’enguany és del 0,96%).



Aquest però, no era l’únic increment aprovat ahir pel ple de l’Ajutament de Valls. El consistori aprovava també l’augment en el preu de l’aparcament en zona blava. Aquest passa dels 0,95 euros actuals, a un euro cada euro. El plenari aprovava també la creació de noves zones d’aparcament regulat: a la plaça de l’Estació i al carrer Mare Güell, que costarà 0,5 cèntims d’euros per mig dia d’aparcament i d’1 euro tot el dia. A banda de l’increment en el preu de l’hora a la zona blava, s’encareix l’import de la cancel·lació de la denúncia, que passarà de 4,50 euros a 5 euros a partir de la seva aprovació.



Les sancions, però, es mantenen com fins ara: 60 euros per estacionar sense tiquet, 30 euros per la col·locació defectuosa del tiquet, 60 euros per modificar les dades del tiquet, 30 euros per excedir-se del temps permès i 30 euros pel tiquet d’una altra zona tarifària. El vehicles elèctrics podran aparcar de forma totalment gratuïta a les zones blaves. El plenari aprovava també ahir altra modificació la potestat de la Junta de Govern Local per modificar o ampliar les zones blaves a Valls. La modificació va prosperar pels vots a favor de CiU i ERC i els vots contraris de la Crida per Valls-CUP, PSC, PP i Compromís per Valls-ICV-EUiA-Entesa.