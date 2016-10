La regidora vallenca de CDC Assumpció Casañas renuncia al seu càrrec

Casañas assegura que dóna per finalitzada aquesta etapa per motius personals

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 15:28

La regidora d'Hisenda i Governació de CDC de l’Ajuntament de Valls, Assumpció Casañas, ha renunciat aquest dimarts, després de 6 anys de servei a l’acta de regidora del consistori vallenc. El motiu, segons comunica el mateix consistori, és «una decisió acordada personalment, meditada i valorada, per motius personals de deixar la política».



Casañas ha assenyalat que «ha estat un orgull poder dedicar uns anys de la meva vida a la ciutat de Valls i fer-ho amb el millor afany d’exigència, rigor i responsabilitat vers la gestió de les regidories que m’han estat confiades». «Me’n vaig amb la satisfacció del deure complert per la tasca realitzada», i ha afegit: «el meu reconeixement molt especial a tots els tècnics i a totes les persones dels meus equips que amb il·lusió hem treballat dia a dia, persones preparades que amb voluntat de servei a la ciutat estan duent a terme la seva tasca».



L’Alcalde de Valls, Albert Batet, respecta la decisió que ha pres Assumpció Casañas i agraeix la «voluntat de servei i la capacitat de treball que sempre ha demostrat a favor de la ciutat i tota la tasca que ha desenvolupat, especialment en uns anys que no han estat fàcils per la crisi i les restriccions contínues fruit de la situació econòmica».