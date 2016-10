L'assassinat de la montblanquina Sara Lozano es jutjarà al febrer a l'Audiència de Tarragona

L’únic acusat es troba en llibertat provisional des del juliol després de pagar una fiança de 30.000 euros

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 15:44

Quan es compleixen exactament dos anys del crim de Montblanc, la Secció Quarta de l’Audiència de Tarragona ha acordat fixar el judici per mitjans de febrer de l’any vinent. Segons han apuntat fonts judicials a l'ACN, la selecció del jurat popular es portarà a terme el dia 17 i la vista arrencarà el dia 20 de febrer amb les primeres declaracions. Jaume S.T., l’únic acusat de la mort d’una dona de 37 anys que va aparèixer calcinada en un camp d’ametllers, es troba en llibertat provisional des del passat mes de juliol després de pagar una fiança de 30.000 euros. Els fets van succeir la matinada del 25 d’octubre del 2014 quan, segons la fiscalia, el processat va asfixiar i cremar el cos de la jove després d’haver sortit plegats per diversos locals nocturns. El ministeri fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó.



La víctima, Sara Lozano, va aparèixer morta i calcinada en un camp d'ametllers entre l'Espluga de Francolí i la capital de la Conca de Barberà després que la seva família n’hagués denunciat la desaparició dos dies abans. Jaume S.T. va ser l'última persona amb qui es va veure la víctima en vida i, des d'un bon principi, es va convertir en el principal i únic sospitós.



A més, el cos de la noia va aparèixer en un terreny que havia estat propietat de la família d'ell, la qual cosa va cridar l’atenció dels investigadors. L'acusat va reconèixer haver sortit de marxa amb la noia, però sempre va negar ser l'autor del crim, tant als Mossos com als jutjats.



Jaume S. T. va ser detingut el 5 de novembre i dos dies més tard, ingressava a presó per homicidi i agressió sexual. Aquest delicte, però, va ser retirat posteriorment en no trobar-se mostres d'ADN al lloc dels fets ni tampoc en el cos de la víctima, amb qui, segons fonts de la investigació, va intentar mantenir relacions, sense èxit.



Per la seva banda, la fiscalia sol·licita una pena de 20 anys de presó. Segons l'escrit d'acusació, el processat va obstruir les vies respiratòries de la dona i, un cop la va deixar inconscient, la va ruixar amb gasolina que duia al maleter del seu vehicle. El jove va col·locar papers i efectes personals de la víctima sota el cos «amb el propòsit de fer una foguera», segons el fiscal, i li va calar foc quan encara era viva, produint-li la mort.



L'advocat defensor va aconseguir que aquest passat mes de juliol l'Audiència resolgués la seva llibertat sota una fiança de 30.000 euros. Com a mesures cautelars, el tribunal va establir l’obligatorietat de comparèixer cada dilluns i dijous davant l'Audiència, la retirada de passaport i prohibició de sortida del territori i la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a menys de 500 metres dels familiars de la dona.



Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar els recursos d’apel·lació presentats per la defensa en què sol·licitava l’anul·lació de diverses proves, segons l’advocat de l’acusació particular.



Precisament, familiars i coneguts han convocat una concentració aquest diumenge a Montblanc per mostrar la seva indignació per la posada en llibertat de l’únic acusat i per «reclamar justícia». L'any passat també van celebrar un acte en record de la víctima i del pare d'aquesta, que va morir deu dies després de conèixer-se el crim.