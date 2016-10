Enxampen un conductor amb 275 grams de marihuana a Torredembarra

L’home, veí de la Riera de Gaià, ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública

Redacció

25/10/2016

La Policia Local ha detingut aquest dimecres a les 10.40h a Torredembarra un home de 38 anys i veí de la Riera de Gaià com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.



Els agents, que estaven fent tasques de disciplina viària i control del trànsit, han observat un conductor que parlava per telèfon i fumava una cigarreta. Quan l’han aturat per informar-lo de la infracció que estava cometent han sentit una fota olor que provenia del vehicle i que els ha fet sospitar que podria portar substàncies no autoritzades.



La Policia ha localitzat a l’interior del turisme una bossa amb prop de 275g de cabdells de marihuana que ha quedat requisada. El detingut passarà a disposició judicial un cop finalitzades les diligències.