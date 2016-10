Amb les darreres dues detencions l'home acumula 19 antecedents policials per Mossos d’Esquadra i 19 antecedents de Guàrdia Civil

25/10/2016

Els Mossos d'Esquadra de Tarragona van detenir un home de nacionalitat espanyola, 52 anys i veí de Salou, com a presumpte autor de dos robatoris amb força en dues cases situades al cap Salou els dies 19 i 21 d’octubre.



La investigació va començar arran del robatori que es va produir el passat 15 d’octubre en una casa de primera residència situada al Cap Salou. Un individu va saltar la tanca de l’immoble i va accedir-hi per la cuina. Un cop a l’interior, es va endur diversos rellotges, material informàtic i roba. L’endemà del robatori, agents de la comissaria de Salou que feien un dispositiu de prevenció de robatoris, van localitzar un individu conegut per haver comès diversos delictes contra el patrimoni. Quan els agents es van dirigir cap a ell van veure com llençava un objecte al terra dissimuladament. Els mossos van recuperar l’objecte i van comprovar que es tractava d’un rellotge. A més, en l’escorcoll li van trobar un segon rellotge a la butxaca. Davant d’això, els agents van intervenir-li els dos rellotges per comprovar si provenien d’algun robatori.



Les comprovacions policials van determinar que els rellotges havien estat robats el dia 15 de la casa situada al cap Salou. Per aquest motiu els mossos van retornar els rellotges al seu propietari i van dictar una ordre policial de detenció. Finalment, dijous 19 d’octubre, els mossos van localitzar i detenir a Salou l’home de 52 anys relacionat amb el robatori del passat 15 d’octubre. Es dóna el cas que en el moment de la detenció, l’individu portava posat un rellotge de gran valor amb una inscripció amb el nom d’una dona. Davant la sospita que aquest rellotge també fos robat, els agents el van intervenir per continuar la investigació.



El detingut va passar a disposició judicial el 21 d’octubre pel robatori comés el dia 15 d’octubre i va quedar en llibertat amb càrrecs. Paral·lelament, els investigadors van relacionar el rellotge intervingut amb un segon robatori amb força comès la nit del 31 d’agost a l’1 de setembre. El lladre va accedir a una casa situada també al Cap Salou mentre els propietaris dormien a l’interior. Va accedir forçant una finestra i se’n va endur un rellotge amb la inscripció del nom d’una dona, un anell i un ordinador portàtil.



Gràcies a diverses gestions d’investigació, els mossos van tornar a detenir el mateix lladre com a presumpte autor d’aquest robatori. Va passar a disposició judicial el dissabte dia 22 d’octubre i va quedar en llibertat. La investigació continua oberta i no es descarta relacionar el detingut amb altres robatoris. Amb aquestes detencions, aquest home acumula 19 antecedents policials per part de Mossos d’Esquadra i 19 antecedents per Guàrdia Civil, pràcticament tots per delictes contra el patrimoni.