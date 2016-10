Els jubilats de Tarragona cobren una mitjana de 997,27 euros

És el segon import mitjà de presentacions per jubilació més alt de Catalunya per darrera de la demarcació de Barcelona

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 15:35

L'import mitjà de les pensions a la demarcació de Tarragona ha crescut un 2,3% aquest octubre respecte el mateix mes del 2015 situant-se en 878,49 euros. Per davant se situa Barcelona amb 975,22 euros i un 2% de creixement, i per darrera Girona i Lleida amb una pensió mitjana de 872,13 euros i una crescuda del 2,2% i 792,66 euros i un creixement del 2,3% respectivament. Pel que fa a les prestacions per jubilació, Tarragona també compta amb el segon import mitjà més alt amb 997,27 euros per darrera de Barcelona -1.101,19 euros- i per davant de Girona -936,39 euros- i Lleida i -900,17-.



En el conjunt de Catalunya l’import mitjà de les pensions en aquest període ha crescut un 2% situant-se en 941,80 euros, per sobre la mitjana espanyola, que és de 907,77 euros, segons informa el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, s'han abonat 1.691.488 pensions, de les quals 1.080.694 van ser prestacions per jubilació, que van sumar un import mitjà de 1.064,96 euros, un 2,2% més. La resta de pensions van ser per orfandat (48.444 amb un import de 374,09 euros), per favor de familiars (1.407 amb un import de 551,59 euros), per incapacitat permanent (165.127 amb un import mitjà de 1.013,36 euros) i viduïtat (395.816 amb un import de 646,57 euros).



En el conjunt del sistema públic es van abonar 9.447.945 pensions contributives, un 1,21% més respecte a l'any passat. Més de la meitat, 5.764.058, han estat per jubilació; 2.362.301 per viduïtat; 940.553 per incapacitat permanent; 341.091 per orfandat i 39.942 a favor de Familiars.



La nòmina de pensions contributives de la Seguretat Social va sumar 8.576,6 milions d'euros d'euros el passat 1 de setembre, amb un increment del 3,13% respecte al mes anterior.



L'import mitjà de les pensions aquest mes en el conjunt de l'Estat s'ha situat en 907,77 euros, un 1,9% més, mentre que l'import mitjà de les pensions per jubilació va ser de 1.047,98 euros, un 2,08% més que al mateix mes de l'any passat.