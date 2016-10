El Catedràtic de Geografia a la URV Salvador Anton, col·legiat d'honor 2016

El Col·legi d'Economistes de Catalunya li atorga aquesta distinció en reconeixement a la seva trajectòria professional

Actualitzada 25/10/2016 a les 15:17

El Col·legi d’Economistes de Catalunya nomenarà col·legiat d’honor 2016 el Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat Rovira i Virgili Salvador Anton en reconeixement a la seva trajectòria professional. Destaquen les seves aportacions científiques en relació a l’anàlisi territorial i del turisme aportant una visió transversal i multidisciplinar com a geògraf.



Salvador Anton també serà distingit per la seva capacitat de portar a la pràctica les conclusions de les seves recerques que l’han portat a liderar el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci al Campus de Vilaseca des dels seus inicis. Per altra banda, es posarà de relleu la seva col·laboració desinteressada amb la seu territorial del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona i amb la Comissió d’Economia del Turisme del Col·legi d’Economistes de Catalunya.



Aquesta distinció té l’objectiu de reconèixer aquells professionals de professions vinculades amb la de l’economista, com la geografia, que han ajudat a impulsar àrees de coneixement i l’exercici professional dels economistes. L’entrega de la distinció de col·legiat d’honor s’entregarà durant el Sopar dels Economistes, el qual se celebrarà el 27 d’octubre a l’Hotel Majestic de Barcelona en el marc de la celebració de la 21ª edició de la Jornada dels Economistes.