Actualitzada 24/10/2016 a les 10:31

La Febró ha acollit aquest diumenge 23 d’octubre el 52è Dia del Camí de Muntanya, que ha comptat amb un total de 380 participants. Els grups que han participat i organitzat aquest esdeveniment han estat les cinc entitats excursionistes de Reus compreses en la IV Vegueria de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC): Associació Excursionista Catalunya de Reus, Club Excursionista Reddis, Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, Secció Excursionista del Club Natació ploms i Secció Excursionista del Reus Deportiu.



En aquesta edició s’ha recuperat el Camí de les Socarrades entre la Febró i l’antic terme de Siurana, per on el 13 de maig de 1973 va passar la XXXVII Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya, organitzada també per les entitats reusenques existents. Després de realitzar el recorregut, els participants van gaudir d’una fideuà com a aperitiu de comiat.