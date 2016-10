Torna la Festa del Cine amb entrades per menys de tres euros

L'esdeveniment s'allargarà fins el proper dimecres 26 d'octubre

La Festa del Cine torna amb una nova edició a partir d'aquest dilluns. Els cinemes de Tarragona Yelmos y Ocine, el Cine Reus Palace, l'Ocine de Vila-seca, el JCA Cinemes de Valls, l'Ocine del Vendrell, el MCB Cinemas de Calafell, l'UCC Cinemes d'Amposta i l'Ocine de Roquetes ofereixen entrades per 2,90 euros fins el proper dimecres dia 26 d'octubre.Els interessats només cal que es registrin a la pàgina web fiestadelcine.com . Rebran al correu electrònic proporcionat les acreditacions, que s'hauran de presentar en el moment de la compra de les entrades. Cal tenir en compte, tal com indiquen els organitzadors, que els menors de 14 anys i els majors de 60 anys no precisen d'aquestes acreditacions.A la promoció, a més dels cinemes esmentats de la demarcació, hi participen sales de tot l’Estat. Les pel·lícules que es poden adherir al preu reduït són la gran majoria, però queden fora de la promoció les projeccions en 3D, els seients VIP i possibles projeccions especials de cada sala.