Quatre alumnes de la demarcació reben els Premis Extraordinaris de Batxillerat de la Generalitat

Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs

Actualitzada 24/10/2016 a les 20:56

Alumne premiat Centre educatiu Joan Antoni Forcadell Sánchez Institut Ramon Berenguer IV (Amposta) David Rovira Barrera Institut Ramon Berenguer IV (Amposta) Malena Córdoba González Institut Torredembarra (Torredembarra) Estel Romeu Rivillas Institut Serra de Miramar (Valls)

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, han atorgat aquesta tarda els Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2015-2016 a un total de 55 alumnes catalans. En concret, 4 estudiants de la demarcació han resultat premiats: Joan Antoni Forcadell Sánchez, de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta; David Rovira Barrera, també de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta; Malena Córdoba González, de l'Institut Torredembarra; i Estel Romeu Rivillas, de l'Institut Serra de Miramar de Valls.Els Premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya. Aquests estudiants que han resultat guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs, obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.Els alumnes guardonats han dut a terme unes proves comunes realitzades el passat 28 de juny en diferents centres educatius d’arreu del país. Aquestes proves consten de dos exercicis. En el primer hi ha dues parts que cal realitzar en dues hores i mitja: per un banda una redacció del comentari de text literari, i en segon lloc una redacció del comentari d’un text històric. El segon exercici també té dues parts: una en què s’ha de respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que cursa l’alumne, i l’altra de preguntes sobre una de les matèries de modalitat. Les proves puntuen sobre 40 i el mínim requerit per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquests estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 531 alumnes per a les dues modalitats a concurs, la modalitat d’humanitats i la de ciències.