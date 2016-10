La Plataforma Cel Net no participarà a la Taula de la Qualitat de l'Aire

L’acte se celebrarà a la Pobla de Mafumet

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha convocat la propera Taula Territorial de Qualitat de l’Aire a Tarragona, al Centre Cultural de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. La Plataforma Cel Net qualifica aquest canvi d’ubicació «d’indignant» i remarca la falta de sensibilitat d’aquest gest. «Es considera que la Taula Territorial és un acte institucional i simbòlic i, per això, que la nova ubicació sigui a la Pobla de Mafumet és insultant», comenta l’entitat.



La Taula sorgeix com a resultat de la lluita i el treball conjunt de diversos actors a partir dels estudis finançats per alguns dels ajuntaments veïns del complex petroquímic. Cal recordar, que només van ser quatre els ajuntaments que van mostrar el seu interès i compromís des de l’inici: El Morell, Constantí, Vilallonga del Camp i Perafort-Puigdelfí, i que, «precisament, l’ajuntament de la Pobla de Mafumet sempre s’ha mostrat reticent a participar-hi». És per això que la Plataforma Cel Net es nega a participar de la següent Taula Territorial, si aquesta no canvia d’ubicació.