La III Cursa Hol·la Genís fa entrega de la recaptació solidària a les entitats

Van fer entrega dels 22.000,69 euros a l’Obra Social de Sant Joan de Déu, la Casa Ronald McDonald de Barcelona i Make a Wish Spain

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 20:12

La III Cursa Hol·la Genís va fer entrega, el passat divendres, de la recaptació aconseguida en aquesta tercera edició de l'esdeveniment esportiu solidari. Els 22.000,69 euros recaptats van passar a mans de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, la Casa Ronald McDonald de Barcelona i Make a Wish Spain en un acte celebrat al Teatre Auditori del Morell.



Unes 200 persones es van reunir a l'acte de lliurament. Entre els assistents s’hi van donar cita la família d’en Genís, com a organitzadora de la cursa solidària celebrada el passat 9 d’octubre, així com representants de l’Ajuntament, de les empreses col·laboradores –entre les quals Lear, principal patrocinador de la cursa-, dels voluntaris que van fer possible aquest esdeveniment solidari i també hi van assistir les entitats beneficiàries d’aquests diners.