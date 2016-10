Èxit de participació i diada castellera històrica en la Fira de Santa Úrsula 2016

Destaca la gran acollida de la FiraCastells i del 6è Simposi Casteller

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 13:33

Valls ha acollit des del dilluns 17 fins el diumenge 23 d’octubre la Fira de Sant Úrsula, que ha comptat amb unes «dades de participació molt positives» segons afirma el regidor de Cultura, Marc Ayala. Entre les diverses activitats destaquen la gran acollida del FiraCastells i el 6è Simposi Casteller, a més de la històrica diada castellera viscuda aquest diumenge a la plaça del Blat.



La FiraCastells, que enguany ha celebrat la seva sisena edició, ha tingut un gran èxit de participació. L’activitat de multiaventura ha estat la preferida pels assistents amb un total de 2.250 usos. La segueixen l’estand del Camp d’Aprenentatge de Tarragona els tallers de fermalls de les colles amb 1.500 i 1.080 participants respectivament. Per altra banda, 750 infants han passat pels rocòdroms, el pont tibetà i la tirolina de llarg recorregut. Durant els tres dies que ha durat, la mostra ha distribuït 1039 polseres per a les activitats de pagament simbòlic, a 2 i 3 €, que aproximadament eren la meitat de les programades en aquest recinte, mentre la resta eren del tot gratuïtes.



Pel que fa a la jornada tècnica del 6è Simposi Casteller, 181 persones de tretze localitats diferents es van reunir per parlar de la durada de les actuacions i de l’impacte potencial dels projectes culturals. Entre les aportacions destaca la visió del jefe de Servicio de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Euskera, Andoni Iturbe Amorebieta, que va destacar el valor públic dels equipaments culturals «no sols per l’important retorn econòmic sinó molt especialment pel servei públic que realitzen i la significació simbòlica que tenen en casos d’elements com els dels castells».



Per altra banda, cal remarcar la històrica diada castellera que es va viure el diumenge a la plaça del Blat, on la Colla Vella dels Xiquets de Valls va aconseguir descarregar el 3 i 4de10 amb folre i manilles i el 4de9 sense folre, cosa que cap altre colla ha fet mai en una mateixa jornada.



El regidor de Cultura, Marc Ayala, afirma que «aquest esdeveniment ha reafirmat la condició de Valls com a km0 casteller i la seva potencialitat i projecció cultural i turística». Per altra banda, ha explicat que les dades de participació «ens encoratgen perquè aquest projecte pugui fer passes més enllà».