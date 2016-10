El projecte s'ha adjudicat per un import total de 58.080 euros amb IVA inclòs a l'empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA (AFICSA)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra ha adjudicat les obres de construcció d’una rotonda a la cruïlla del passeig de Miramar i el carrer dels Pescadors per un import total de 58.080 euros amb IVA inclòs a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA (AFICSA). Aquesta actuació, que es preveu que duri 40 dies, serà la primera que es realitza en el marc de la subvenció que va atorgar l’Estat per tal de convertir l’antiga n-340 en una via urbana.



Tot i que el desdoblament de la N-340 al seu pas per Torredembarra i l’obtenció de la subvenció de l’Estat de 765.569,21 euros per al seu arranjament es van produir ja fa anys, els governs anteriors no van realitzar cap obra i hi havia el perill de perdre la subvenció, tal i com ha explicat la regidora d’Urbanisme de Torredembarra, Clara Solivellas. Per tal de conservar aquest ajut econòmic el govern ha decidit posar en marxa l’arranjament de l’antiga N-340 en tres fases.



L’execució del projecte de les obres de la rotonda a la cruïlla del passeig de Miramar i el carrer dels Pescadors va sortir a licitació per un total de 63.543,46 € (sense IVA) amb un termini d’execució de dos mesos, i s’hi van presentar un total de cinc empreses.



Per altra banda, cal dir que la Regidoria d’Urbanisme i l’àrea de Participació Ciutadana han dissenyat diferents models d’enjardinament de la futura rotonda per sotmetre’ls a votació ciutadana.