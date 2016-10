Una empresa de Cambrils idea la 'casa del futur automuntable'

Les Ecològic Dome, de l'empresa Chapeau-Vert, són unes cases de fusta «ecològiques i saludables per a les persones que milloren les nostres vides»

Actualitzada 23/10/2016 a les 11:21

«No és una cabanya»

Antisísmiques i ignífugues

El futur ha arribat a Cambrils. Viure en una casa saludable per a les persones, ecològica, amb un baix cost energètic i d'automuntatge ja és possible gràcies a les anomenades Ecològic Dome , uns espais habitables en forma de cúpula construïts amb fusta i suro i dissenyats pel cambrilenc Patrick Debenath. «La idea va començar a gestionar-se fa tres anys», explica Debenath. «Buscàvem un disseny arquitectònic completament diferent, que millorés la vida de les persones, i vam començar des de zero. Volíem usar materials ecològics, sense derivats del petroli i que tot plegat transmetés bona energia per a les persones». El resultat és una cúpula amb una base de 10,3 metres de diàmetre i 6,5 metres d'alçada de fusta i suro que permet una personalització gairebé sense límits, que no necessita calefacció ni aire condicionat, i que el client es pot muntar ell mateix de forma relativament fàcil i econòmica.Patrick Debenath remarca que no es tracta d'una cabanya, sinó «d'una casa perfectament habitable». I és que segons explica, tot i que a Europa és més habitual trobar cases de fusta i en certs països fa anys que se'n comercialitzen, «a Espanya encara és força estrany». Però la seva idea és que aquestes cases siguin una alternativa real als habitatges als quals estem habituats, «amb totxanes que no aïllen la casa i altres elements com les pintures de la paret que són perjudicials per a la nostra salut». L'automuntatge és una de les claus principals de les estructures, tal com si es tractés d'un moble d'Ikea: si el client es vol muntar ell mateix tota l'estructura de la cúpula, que compta amb diferents panells, pot adquirir aquest 'kit' per un preu de 50.000 euros. Si és l'empresa qui s'encarrega del muntatge, el preu puja en 4.800 euros. Si es vol construir una primera planta amb l'escala –hi ha alçada suficient a l'interior- amb automuntatge, cal sumar 4.700 euros, i si Chapeau-Vert s'encarrega d'aquesta tasca s'hi afegeixen 2.200 euros. Tot i això, aquests preus poden variar segons la ubicació geogràfica del punt on s'hauria d'instal·lar la cúpula.Per altra banda, el client pot escollir per complet com vol que sigui casa seva: si vol portes i finestres addicionals, el tipus de vidre d'aquestes, si vol terrassa, insonorització de la primera planta, la grandària d'aquesta, el nombre d'habitacions i parets a construir a l'interior de la cabanya, etc. I pel que fa a la seguretat, Patrick Debenath remarca que tot i ser de fusta, la casa és molt més segura que un habitatge convencional: «La cúpula, per la seva forma, és antisísmica. Hem realitzat proves i hem comprovat que la flexibilitat de l'estructura i del material fa que no pateixi cap desperfecte en cas de moviments sísmics». Per altra banda, en estar construïda de fusta molt compactada, té una resistència molt elevada contra els incendis, assegura.Però on es podria ubicar una casa d'aquestes característiques? Tal com explica Debenath, es pot posar en qualsevol urbanització mentre la normativa municipal de la mateixa ho permeti. «En zona rústica un pagès ho té més fàcil, mentre que per un particular és més complicat per temes legals». A banda, destaca la seva multi funcionalitat, ja que no només permet l'ús al sector privat com a habitatge, guarderia, restaurant, instal·lacions de càmpings, cellers, etc., sinó que també es pot usar en el sector públic com a equipaments annexos d'ajuntaments, tals com oficines d'informació i turisme, biblioteques, centres cívics o sales polivalents, entre d'altres.La casa de mostra està instal·lada a l'institut d'Horticultura i Jardineria de Reus. «Ens han cedit l'espai, tenim un conveni de col·laboració que serveix perquè els estudiants realitzin pràctiques diverses», explica Núria Rom, gerent de l’empresa, agraint al centre la seva col·laboració.