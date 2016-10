Salou inicia els actes de les festes del 30 d'octubre

Un centenar de persones han participat a la pedalada popular

Gerard Faiges

Actualitzada 23/10/2016 a les 11:53

Salou ha donat el tret de sortida a les festes del 30 d’octubre aquest cap de setmana. Aquest diumenge al matí s’han celebrat els actes més familiars d’aquest inici de la festivitat, amb la caminada, l’excursió i la pedalada popular.



Un centenar de persones han participat a la bicicletada, organitzada per l’Associació Ciclista Salou, que ha sortit des de la Plaça de la Pau a les deu del matí. Els ciclistes s’han trobat, al Passeig Jaume I, amb els participants de l’excursió i la caminada, que prèviament havien sortit de la Punta de la Cella i l’Espigó del Moll respectivament.



Els ciclistes i els participants a peu han recorregut conjuntament la distància entre el passeig i la Plaça de la Pau acompanyats pel so de la batucada. Aquest any, tant l’excursió com la caminada han celebrat la seva novena edició, consolidant-se com un dels actes més multitudinaris de l’inici de les festes del 30 d’octubre aplegant gairebé 500 persones.