El conseller Jané se suma a la festivitat de Sant Bernat Calvó

Diverses personalitats han participat aquest diumenge al matí dels actes en record del jurista que va ajudar a Jaume I

Actualitzada 23/10/2016 a les 18:14

Sant Bernat Calvó, el vila-secà que va assessorar jurídicament al rei Jaume I en les seves conquestes, ha rebut un any més un gran homenatge per part del consistori, entitats i veïns del municipi. A la carretera que discorre entre Reus i Salou, s’ubica el mas on va néixer l’any 1180 i on com és habitual, s’oficia una litúrgia en el seu record.



A banda de ciutadans, també han participat destacades personalitats del mapa polític, com ara el conseller d’Interior, Jordi Jané o l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. «Procurem convidar sempre a diverses institucions perquè coneguin el que celebrem, participin i ens ajudin a projectar-ho», apuntava l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet. «La seva trajectòria és potent i val la pena donar-la a conèixer, per això aprofitem cada any el dia de la celebració, per a posar elements nous perquè la gent el conegui», afegia.



La celebració ha comptat amb la participació de l’Aula de Cant del Conservatori de Vila-seca, per interpretar els goigs en la seva memòria i amb el grup de cultura popular i tradicional Esbart Dansaire Ramon d’Olzina del municipi, que han interpretat fins a sis balls. Especial il·lusió ha fet al públic veure l’actuació dels més menuts del conjunt, que també han realitzat diferents balls de bastons. El Pau Melero, de 8 anys, era un dels artistes que ha actuat davant del conseller i totes les personalitats reunides, minuts abans de sortir, assegurava a aquest diari no estar gens nerviós, «assagem cada diumenge», deia confiat.



En acabar, s'ha repartit coca i vi dolç i la família propietària de la casa on va néixer Calvó ha ofert una petita visita.