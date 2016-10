Un terç de les detencions per terrorisme jihadista a l'estat es duen a terme a Catalunya

Des del 2012 Catalunya ha acollit 62 detencions, 3 de les quals han tingut lloc a la demarcació de Tarragona

Un total de 62 persones han estat detingudes a Catalunya des del 2012 per presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista, una tercera part dels 186 detinguts a l'estat espanyol. Són dades que el Ministeri de l'Interior ha publicat al llarg d'aquesta setmana per primera vegada a la seva pàgina web, recollides en dues infografies amb xifres oficials i actualitzades de la Secretaria d'Estat de Seguretat. Des del 2012, s'han coordinat 86 operacions a l'estat espanyol, 31 de les quals a Catalunya. I 3 d'aquestes van ser a la demarcació de Tarragona. Tot i això, aquest 2016 Tarragona és l'única demarcació catalana que no ha comptabilitzat cap detenció per aquest fet.La primera detenció de la demarcació va tenir lloc l'any 2013 a Ulldecona. A principis d'abril d'aquell any, els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de 23 anys i nacionalitat marroquina, Ridouan Ben Omar, que residia a la localitat del Montsià. Segons la investigació policial, el noi difonia comentaris a través de Facebook per animar els seus amics a cometre actes terroristes. La detenció es va produir en el marc de l'operació Kafka, en què s'investigava la presumpta vinculació del jove amb el terrorisme islamista. El jove enaltia líders terroristes jihadistes com Ahmed Yassin, líder de Hamàs, o Ossama bin Laden, exlíder d'Al-Qaida. A més, en aquests també proclamava el seu rebuig contra Occident, els Estats Units i la comunitat jueva.Dos anys després, a l'abril de 2015, Valls es convertia en l'epicentre del gihadisme a Tarragona. En aquesta ocasió es va detenir un jove de 27 anys, originari de Montblanc i de nacionalitat espanyola, en el marc d'una operació conjunta a la resta de Catalunya, on es van detenir 10 persones més. Jacob O. havia estat reconvertit a l'islam dos anys abans de la detenció. En l'escorcoll que la policia va realitzar a casa seva van trobar-hi un sac amb 28 kg de sofre suposadament per a la fabricació d'explosius. La detenció del grup del general es va realitzar per ser sospitós de reclutar efectius per enviar a Síria, però també per dur a terme possibles atemptats a Catalunya, tot i que es va constatar que no tenien cap projecte avançat ni hi va haver cap atac imminent.