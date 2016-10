La revista Elle proposa «descobrir l'altra cara de Salou» després de la fi del Saloufest

El reportatge contempla opcions com juar a golf, provar els millors vins de la zona i menjar en restaurants amb estrelles Michelín

Actualitzada 21/10/2016 a les 17:28

La revista de moda Elle es fa ressò de la fi del festival que combinava esports i oci nocturn a Salou, el Saloufest , i del turisme familiar i juvenil «de temporada» que visita la localitat de la Costa Daurada i que l'ha convertit en un dels principals punts costers de l'estat on les vacances es mesclen amb alcohol i parcs temàtics com Port Aventura i Aquopolis. Amb un reportatge que pretén allunyar aquesta imatge de Salou , Elle proposa altres plans que també alberga la localitat i que poden convidar a un altre tipus de turisme a visitar la capital de la Costa Daurada.Una de les propostes que fa la revista de moda és la visita a l'arquitectura que alberga la localitat. Al llarg del Passeig Jaume I de Salou es poden veure diversos xalets i cases modernistes com la Casa Bonet o Voramar, datada del 1919 i obra de l'arquitecte Domènec Sugrañes i Gras.Després de passejar, la revista Elle proposa una visita al Lumine Beach Club, complex d'oci situat a la Pineda i que té tres camps de golf, vuit piscines i un restaurant, per relaxar-se i agafar forces de nou. O també aconsella anar a l'Hotel Gran Palas de la Pineda, que té 4.000 metres quadrats de centre de bellesa, spa, gimnàs,... i on es poden rebre massatges de tot tipus o prendre un relaxant bany en un jacuzzi.Quan arriba el torn d'anar a menjar, hi ha diverses opcions que recomana Elle. Per una banda, visitar el local LeSommelier, situat entre el passeig Jaume I i la plaça Europa, per provar bons vins i menjar «pa de vidre amb pernil de gla amb una copa de cava català». Una altra opció és anar a menjar al restaurant Can Bosch, a Cambrils, que té una estrella Michelín des de fa més de 30 anys i el plat estrella del qual és l'arròs negre. El Rincón de Diego és una altra de les opcions, també ubicat a Cambrils i amb una altra estrella Michelín, que cuina productes de temporada mesclats amb noves creacions. Per últim, Casa Soler, situat entre Salou i Cambrils, presenta una cuina tradicional amb especialitats innovadores com l'steak tartar o el llobarro amb fonoll.Després de menjar, toca fer esport. Elle proposa fer una visita a l'Estació Nàutica de la Costa Daurada, on es podrà fer paddle surf, kayak, anar en moto aquàtica o provar el flyboard, entre moltes altres activitats. Tot un seguit de plans per gaudir del mar i de la platja. Després, proposa anar fins a Reus, on es podrà degustar la seva beguda estrella, el vermut. I finalment, un dels hotels que recomana per dormir i descansar és l'Hotel Magnolia, que és només per a adults i que està pròxim al Monument a Jaume I.