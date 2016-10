El sopar anual de l'Associació Hotelera aplega més de cent persones

Miguel Castro (Best Hotels) i Juan Carlos Santolaria (4R Hotels), homenatjats

L’Hotel 4R Regina Gran de Salou va acollir aquest divendres a la nit la celebració del XVIII Sopar de companys units pel turisme, un esdeveniment que va aplegar més d’un centenar de persones, entre directors, propietats, clients (intermediaris de l’allotjament) i tècnics de l’administració pública vinculats al sector.



L’acte, que va tenir un format casual va comptar amb la presència de l’amic Octavi Bono, màxima autoritat del turisme català, que hi va assistir a títol personal.



Al sopar també van ser convidats representants de la URV, dels diferents patronats de Turisme, aeroport, PortAventura, touroperació i receptius.



En el transcurs de l’àpat, es va fer un petit homenatge a Miguel Castro (Best Hotels) i a Juan Carlos Santolaria (4R Hotels) en reconeixement a la tasca realitzada al llarg dels anys, a favor de la qualitat i servei turístic.



L’èxit de la convocatòria és una conseqüència de la unió entre sector privat i públic que s’està portant a terme en els darrers anys al territori. En definitiva, una trobada per reforçar les relacions i lligams entre totes les persones que treballen en pro del turisme i la promoció d'aquesta destinació.