Bolets de tots tipus i mides al Morell

Avui i demà diumenge la localitat acull la 22a Exposició de bolets

Redacció

Actualitzada 22/10/2016 a les 12:40

Tot és a punt perquè aquesta tarda, a les 16 hores, doni inici la 22a Exposició de bolets Vila del Morell. Aquesta proposta cultural i gastronòmica,que serà visitable a la sala d’actes de l’Ajuntament, està organitzada per l’entitat Tocats del Bolet, amb la col·laboració del consistori, i està plenament arrelada al municipi, a més de constituir una oportunitat única per conèixer l’àmplia varietat micològica que ens envolta.



Com de costum, la mostra oferirà als seus visitants una àmplia i variada col·lecció de bolets, tots ells exposats en reproduccions en miniatura dels seus respectius hàbitats naturals. Cal recordar que l’Exposició de bolets Vila del Morell inclou tant espècies comestibles com no comestibles, a fi que els visitants puguin aprendre a distingir-los.



La mostra serà visitable aquest dissabte, de 16 a 21 hores, i també el diumenge, de 10 a 20 hores. Precisament, el diumenge al migdia tindrà lloc un dels moments àlgids de la mostra, com és la tradicional degustació gastronòmica amb els bolets com a ingredient bàsic.