Una dona declara haver vist Carme Gallart dos dies després de desaparèixer

La família descarta completament la possibilitat que continuï amb vida i està convençuda de la premeditació amb què va actuar Ramon Franch

Moisés Peñalver

Actualitzada 21/10/2016 a les 00:15

La propietària d’una botiga de ceràmica del carrer Cavallers de Tarragona va declarar davant el jutjat que investiga la desaparició de Carme Gallart que l’havia vist a la seva botiga el dia 20 de juny del 2015, dos dies després que es produís la seva desaparició. La dona es va posar en contacte també via Facebook amb la filla de la presumpta víctima, a la que va comunicar el fet, assegurant que havia vist i havia parlat amb la senyora Gallart, i que a banda de semblar marejada estava bé, segons ha manifestat l’advocat Tomàs Gilabert, que defensa els interessos de l’agent immobiliari Ramon Franch, empresonat per aquest cas.



El lletrat reusenc afirma que el seu defensat li va comunicar que havia marxat a Osca en moto aquells dies, contràriament a la versió que consta al sumari i que parla que havia fet el viatge en un cotxe que va demanar una amiga. Aquest fet, descartaria que en aquell desplaçament hagués portat a la Carme Gallart i hagués portat a terme l’assassinat que és presumeix per part de la família. Hi ha elements confusos, o com diu Gilabert, un cert «embolic», ja que hi ha dos cotxes que es relacionen amb el detingut i dues recollides de proves relacionades amb els vehicles. Si bé, els mateixos investigadors, han reconegut que les mostres de sang són poc fiables, ja que el Luminol no tan sols reacciona amb la sang sinó amb altres fluids que continguin un percentatge de ferro.



Per la seva banda, la família de Gallart no té el més mínim dubte de la culpabilitat de Franch, «la prova de l’ADN està molt clara, en cap moment es va dir que era sang, simplement l’advocat defensor s’aferra a aquesta idea». Ells havien pensat que es podria tractar d’un homicidi, que agressor i víctima haguessin quedat per parlar de la denúncia d’estafa que recaia sobre l’agent immobiliari i que «en un moment, se li anés de les mans», però –afirma la filla de Carme Gallart– ara pensen que tot estava premeditat, ja que «són moltes coses que porten al mateix: el fet de demanar un cotxe, tintar els vidres, contractar detectius perquè la seguissin.



Probablement buscava trobar alguna cosa en la rutina de la meva mare o del nostre advocat a què aferrar-se, però li va sortir malament». La Guàrdia Civil d’Osca té una complicada labor: la de trobar a Gallart a la província, però –afirma la filla– és com trobar una agulla en un paller. «Nosaltres mateixos hem anat allà (on es considera que podria haver deixat el seu cos) In situ, veus el panorama i creus que és impossible que la trobin». La filla de Gallart assegura que la dona que afirma haver vist la seva mare ho ha fet amb bona voluntat, però que s’equivoca de persona.



La defensa de Franch insisteix que hi ha molts elements per lligar encara. Entre d’altres els dubtes que per Gilabert té sobre l’afirmació que els mòbils de Franch i Gallart poguessin estar a prop, el tema de les restes dels cotxes, però, especialment, per la testimoni que «de forma imparcial i objectiva ha volgut declarar». Mentrestant, esporàdicament, agents de la Benemèrita d’Osca acoten territori seguint alguna pista. La sala de vistes es comença a preparar i –creu la família– que el judici no trigarà a celebrar-se.