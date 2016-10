En marxa una recollida d'aliments per garantir els esmorzars i berenars dels infants

La Creu Roja recollirà els aliments en els vuit supermercats del grup Auchan -Alcampo, Simply, Oney i Immochan- existents al Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 10:29

La Creu Roja i el grup Auchan posen en marxa aquest divendres i dissabte 21 i 22 d’octubre la quarta campanya estatal Esmorzars i Berenars #AmbCor, la qual recull aliments d’aquests dos àpats per a nens i nenes que viuen amb famílies amb dificultats econòmiques. Pel que fa al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, els voluntaris de la Creu Roja recolliran aliments en 8 supermercats del Camp de Tarragona del grup Auchan –Alcampo, Simply, Oney, i Immochan- situats a Reus, Salou, Cambrils, La Pineda, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita.



Totes aquelles persones que vulguin col·laborar podran portar productes com llet, , suc, cacau en pols, cereals, galetes, formatge en porcions, xocolata, melmelada i oli d'oliva per lliurar a famílies en situació de necessitat dels municipis de l'entorn de cada hipermercat i supermercat. Per la seva banda, Alcampo realitzarà arreu de l’Estat una aportació de 100.000 euros en productes d'esmorzars i berenars, Simply de 10.000 euros i Oney de 2.500 euros per a la compra d'aliments.



A Catalunya, on participaran més de 200 voluntaris en la campanya, es recolliran aliments per als infants en situació vulnerable que participen al projecte d’èxit escolar de Creu Roja Joventut, on, a més de cobrir les necessitats educatives i lúdiques dels nens i nenes, se’ls reparteix el berenar. La campanya s’emmarca en l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil de la Creu Roja, iniciada l’any 2014.