Els pressupostos participatius de Vila-seca reben 839 propostes

D’aquestes, 560 han estat descartades perquè estaven repetides o no complien els requisits

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 23:07

Vila-seca ha entrat en la tercera fase dels pressupostos participatius, aquella en què es convida als vila-secans a conèixer les propostes presentades i poder-les debatre i valorar.



Aquest dijous es va fer la primera sessió d’aquests debats al Centre Cívic i Cultural el Colomí. Durant l’acte es van donar les primeres xifres de participació en el procés, que en paraules de la regidora de Promoció econòmica, Cristina Campallo, «han superat totes les expectatives». Així, s’han presentat un total de 839 propostes, de les quals se n’han descartat 560 per ser, sobretot, propostes repetides (un total de 414). Un cop descartades totes aquestes, queden 243 idees considerades vàlides i 37 més que les complementen.



Els vila-secans que dijous es van acostar al Colomí van poder conèixer totes les que afecten a Vila-seca, i posteriorment, valorar-les i expressar l’opinió que els mereixen. La setmana que ve es faran dues sessions més, una a la Plana, dimarts 25, i una a la Pineda, dijous 27. Un cop fetes les tres, els tècnics de l’Ajuntament valoraran les propostes i descartaran aquelles que, per qüestions tècniques o econòmiques, siguin inviables. Un cop es tingui el llistat definitiu, aquest es farà públic i es procedirà a la votació popular per part de tots els habitants de Vila-seca, la Pineda i la Plana.



Els pressupostos participatius són un sistema pel qual els ciutadans poden proposar i escollir en què invertir 300.000 euros del pressupost municipal de l’any 2017.