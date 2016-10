Bankia cedeix 23 pisos buits de la demarcació per destinar-los a lloguer social

El preu de lloguer dels habitatges se situa entre els 80 i els 150 euros

Redacció

Actualitzada 21/10/2016 a les 15:27

El Govern ha rebut aquest divendres un nou lliurament de claus d'habitatges cedits per l'entitat bancària Bankia per destinar-los a lloguer social. Es tracta de 23 pisos a la demarcació de Tarragona (a les ciutats de Tarragona, Reus, Amposta i Tortosa) i 63 en el total de Catalunya, assignats el marc del conveni signat el febrer de 2014 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Bankia pel qual l'entitat bancària es comprometia a lliurar 230 habitatges amb una dotació econòmica de més de 160.000 euros, per ajudar a cobrir el lloguer social de les famílies amb més dificultats econòmiques. En un acte que s'ha fet a Mollerussa, on s'han entregat 6 del total dels habitatges, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha dit que tot i la no aprovació de la nova Llei que ho regula al passat Ple, confia poder ampliar properament fins a 234, el nombre de municipis que tenen una demanda més elevada d'habitatge social.



Els pisos cedits han d'estar situats en algun dels 72 municipis que l'Agència ha detectat que tenen una demanada més elevada d'habitatge social. Dels 63 habitatges lliurats aquest divendres per Bankia, 21 estan ubicats a la demarcació de Barcelona (a Barcelona ciutat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, Tordera, Vilafranca del Penedès i Vilanova de Camí); 10 a Girona (a Girona ciutat, Olot, Banyoles, Palafrugell, Palamós i Salt); 9 a Lleida (a Lleida ciutat i a Mollerussa), i 23 a Tarragona (a Tarragona ciutat, Reus, Amposta i Tortosa).



Poden accedir a un lloguer social les persones que hagin perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària o estiguin en procés de reclamació judicial, amb atenció especial a persones grans, víctimes de violència de gènere i persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. Per la seva banda, la directora del departament de Recuperacions de la direcció territorial de Bankia a Catalunya, Lídia Balaciart, ha explicat que Bankia està treballant amb el Govern l'ampliació del conveni amb nous habitatges i tenen previst fer-ho abans d'acabar l'any. En aquest sentit, ha destacat que les claus s'entreguen als nous inquilins per poder entrar d'immediat als pisos i que el preu de lloguer se situa entre els 80 i els 150 euros.