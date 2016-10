Un atropellament impedeix que els trens procedents de Tarragona arribin a Estació de França

Un passatger que esperava a l'andana de Passeig de Gràcia, i que ha quedat ferit, s'ha llançat a les vies del tren quan passava un tren sense passatge.

EFE

Actualitzada 20/10/2016 a les 12:42

Un atropellament ha obligat a les 10.45 hores d'aquest matí a interrompre la circulació de trens de Rodalia i els regionals a la cèntrica estació de Passeig de Gràcia de Barcelona, de manera que els comboi són desviats per Plaça de Catalunya.



Segons ha informat a Efe un portaveu de Renfe, un passatger que esperava a l'andana de Passeig de Gràcia, i que ha quedat ferit, s'ha llançat a les vies del tren quan passava un tren sense passatge.



Aquesta incidència ha obligat a interrompre la circulació de trens per Passeig de Gràcia, de manera que els trens de Rodalia de les línies R-2 i R-11 són desviats per plaça de Catalunya i els regionals procedents de Tarragona acaben a Sants i no a l'Estació de França.