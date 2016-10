Salou es prepara per un primer cap de setmana de Festa Major ple d'actes

Arriben la novena edició de la pedalada, la caminada i l’excursió de Festa Major

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:31

Salou enceta aquest cap de setmana els actes que donen el tret de sortida a la festa del 30 d’octubre, una celebració que commemora la data en què Salou aconseguia l’autonomia municipal. Durant quinze dies s’han preparat un seguit d’actes que culminaran el 30 d’octubre amb el Dia gran.



El tret de sortida de la festa serà aquest dissabte 22 a les 10h del matí tindrà lloc una Classe de Ioga a l’Espigó del Moll, organitzat per l’Associació Esportiva de Pàdel Salou. Tot seguit, a les 12h, a la Biblioteca Municipal es dura a terme un taller de reparació de llibres malmesos. Al vespre hi haurà la tradicional Cercavila Popular que sortirà a les 20h des de la Plaça Bonet, recorrent el carrer Barcelona, el carrer Francolí i fins arribar a la Plaça de la Pau. Amb la participació dels Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, la Morena i el Xaloc de Salou.



La festa continuarà el diumenge 23 d’octubre amb la IX caminada popular, la IX excursió i una pedalada amb motiu de la Festa Major del 30 d’Octubre a Salou. Es tracta d’un dels actes més multitudinaris que tenen lloc en el marc de la festa que commemora la Segregació. L’Excursió que organitza el Club Excursionista Salouenc començarà des de la Punta de la Cella. A les 8h els participants inscrits podran recollir els dorsals a la Plaça de la Pau. Simultàniament, tindrà lloc, la 9ena Caminada de Festa Major que sortirà des de l’Espigó del Moll a les 10 hores organitzat pel Centre d’Alta Resolució de Salou. A les 9.30 hores es podran recollir els dorsals a l’Espigó del Moll, davant la farmàcia.



Per últim, els interessats també podran participar en la Pedalada Popular que començarà en la Plaça de la Pau a les 10h i que organitza l’Associació Ciclista Salou. Amb anterioritat, a les 9h caldrà recollir els dorsals a la Plaça de la Pau. Els tres grups acabaran reunint-se al passeig Jaume I cantonada amb el carrer Barcelona i recorreran la distància fins a la plaça de la Pau de manera conjunta al so dels ritmes dels Atabaladors. En aquest punt, es trobaran al voltant de les 11.30 del migdia on es repartiran refrescs i es realitzarà el sorteig de regals entre tots els participants.