Reunió institucional el 7 de novembre per abordar la situació de l'N-340

Foment i Generalitat es trobaran amb els alcaldes de Tarragona i l'Ebre per avançar en la recerca d'una solució a l’alta sinistralitat i a l’elevat volum de trànsit de la carretera

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 15:28

El Ministeri de Foment i la Generalitat celebraran una reunió conjunta amb els ajuntaments i consells comarcals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre el proper 7 de novembre per tal d’analitzar la problemàtica de la carretera N-340. Segons ha pogut saber l’ACN, la trobada es celebrarà a Barcelona per avançar en la recerca d'una solució a l’alta sinistralitat i a l’elevat volum de trànsit que absorbeix aquesta carretera des de les Cases d’Alcanar (Montsià) fins a tocar de Vilafranca del Penedès. Foment treballa en aquests moments per instaurar el mateix sistema que va aplicar a l’N-II a Girona: prohibir el pas de camions per l’N-340 i obligar els transportistes a utilitzar l’AP-7 amb una bonificació dels peatges del 50%. La proposta, però, no compta amb el suport dels alcaldes, que exigeixen la gratuïtat de l’autopista per a tots els vehicles, ni tampoc és ben rebuda pels transportistes, que s’oposen a pagar el peatge. Davant aquesta negativa, la Generalitat insisteix que no impulsarà cap mesura que no compti amb el suport del territori.



La situació de l’N-340 a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona ha pres volada de nou aquesta setmana arran del retret del RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya) a Foment, a qui ha acusat públicament d’haver estat passiu vers la problemàtica d’aquesta via. El RACC ha recordat que durant el darrer any a l’N-340 ha hagut 9 persones que han perdut la vida en 7 accidents mortals, 5 dels quals comptàvem amb la implicació d’un camió. Per aquest motiu, l’entitat ha instat Foment a desviar els vehicles pesants, assegurant que “permetria reduir dràsticament” la mortalitat.



Des del govern espanyol, el subdelegat a Tarragona ha respòs el retret del RACC destacant que l’últim any s’ha reduït un 80% la mortalitat a l’N-340, i aquest dijous el Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Júlio Gómez-Pomar ha apuntat que és “inadequat” que el RACC carregui contra Foment, ja que les competències de Trànsit són de la Generalitat. En una entrevista a Rac 1, Gómez-Pomar ha afirmat que la conselleria d’Interior “podria prohibir demà mateix de manera exclusiva el trànsit de vehicles pesats per l’N-340”.



El número 2 de Foment ha assegurat que el Ministeri “ja ha negociat amb Abertis” per bonificar els camions que abandonin la Nacional i utilitzin l’AP-7, i ha detallat que ha pactat una compensació de 5 milions d’euros a canvi de les rebaixes dels peatges als transportistes. Alhora, Júlio Gómez-Pomar ha reiterat que la solució a l’N-340 ha de ser “consensuada” amb la Generalitat i els alcaldes.



Precisament, la reunió del proper 7 de novembre a tres bandes (Estat, Generalitat i representants del territori) arribarà després de més d’un any d’intenses reivindicacions per part dels municipis afectats. Durant l’últim any i mig, els alcaldes s’han reunit diverses vegades amb responsables de Foment i de la Generalitat per intentar trobar una solució, que a dia d’avui segueix sense acord. Simultani a aquestes reunions, els batlles i moviments veïnals també han protagonitzat diversos talls de trànsit a la carretera Nacional.



L’última reunió de gran envergadura entre els alcaldes i la Generalitat es va celebrar aquest agost, on van assistir tant el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, com els màxims responsables de mobilitat i trànsit. A la trobada, Rull va revelar que Foment havia mostrat una predisposició clara a bonificar els camions a l’AP-7 per a què abandonessin l’N-340, seguint el ‘mètode Girona’. Automàticament, però, els municipis van recordar la seva disconformitat, reclamant de nou la gratuïtat total de l’autopista fins que no s’allargui l’autovia A-7 com a alternativa gratuïta a la Nacional.



Rull va mostrar suport públic al posicionament dels alcaldes i va reconèixer que part de l’enuig dels batlles provenia de les solucions que Foment ha instaurat el darrer any per pal•liar la sinistralitat, basades en la construcció de rotondes, la instal•lació de bandes sonores rugoses i en la prohibició de fer girs a l’esquerra. El Conseller va admetre que aquestes mesures havien empitjorat la mobilitat pels veïns del territori.