La Generalitat podria prohibir el pas de camions per la N-340

Així ho asseguren des de Foment

Actualitzada 20/10/2016 a les 11:31

El Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Júlio Gómez-Pomar, ha assegurat aquest dijous que la Generalitat «podria prohibir demà mateix de manera exclusiva el trànsit de vehicles pesats per l'N-340». En una entrevista a Rac1, Gómez-Pomar ha afirmat que les competències de trànsit i de circulació les té en exclusiva el Govern i ha considerat que és «inadequat» que el RACC hagi recriminat al govern espanyol la sinistralitat d'aquesta via.



El número 2 de Foment ha detallat que fa temps que el seu ministeri treballa amb la Generalitat «per articular una sèrie de mesures que facilitin el desdoblament de la via» i que es podran «implementar en un termini breu». «El que volem és que es desviïn obligatòriament els vehicles pesats als trams conflictius però aquesta mesura requereix consens amb els alcaldes del territori, amb qui està parlant la Generalitat», ha explicat.



Júlio Gómez-Pomar ha destacat que Foment «ja ha negociat amb Abertis» i que «ha pactat una compensació de 5 milions d'euros a canvi de les bonificacions als transportistes als peatges». El Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge ha dit que el ministeri sap que «és una zona conflictiva amb una alta congestió de trànsit» i que per aquesta raó fa temps que treballa amb la Generalitat «per articular una sèrie de mesures que facilitin el desdoblament de la via». A més, ha informat que Foment i la Generalitat es reuniran «amb els responsables del territori perquè hi ha discrepàncies amb els alcaldes afectats» i que també hauran de «parlar amb els transportistes».



Gómez-Pomar ha considerat que el desviament ha de ser obligatori perquè en altres trams on s'han desviat voluntàriament els vehicles pesats, la mesura «no ha donat els seus fruits». El número 2 de Foment ha subratllat que la solució s'ha de prendre «conjuntament entre les dues administracions». «El govern espanyol no pot obligar la Generalitat a treure els camions de la carretera», ha reflexionat en veu alta.