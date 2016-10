La CEPTA pronostica una «onada inversora» en el sector químic quan s'obri el Corredor Mediterrani

La possible rebaixa dels preus de l'energia també hi tindria a veure

20/10/2016

El darrer observatori de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha estat presentat aquest dijous. En la roda de premsa, la patronal tarragonina ha reiterat algunes de les reivindicacions del sector químic. D’una banda, la necessitat d’abaratir el preu de l’aigua i sobretot de l’energia elèctrica, que és un 30% superior més cara que la dels principals competidors i, de l’altra, la necessitat de finalitzar infraestructures com el Corredor Mediterrani per poder connectar les indústries i el Port en ample internacional amb Europa, i l’A-27 entre Valls i Montblanc. Segons la CEPTA, l’Estat ha d’escoltar les demandes del sector, ja que creu que poden propiciar una «nova onada inversora» en els polígons químics de Tarragona.



L’estudi de la patronal contraposa aquestes mancances amb el creixement del Port de Tarragona amb projectes com el Moll de la Química o la futura Zona d’Activitats Logístiques; la constitució del clúster Chemmed; l’existència d’una indústria auxiliar experta, d’una oferta educativa especialitzada o d’un planejament urbanístic que ha permès harmonitzar l’activitat industrial amb la turística. «La imatge del ‘site’ és bona i positiva a fora i això és molt important per atraure inversors», ha resumit el cap del Gabinet d’Estudis de la CEPTA, Juan Gallardo.



Segons Gallardo, caldria una actualització del Pla Director de l’Activitat Industrial i Turística del Camp de Tarragona, que és vigent des de fa més d’una dècada. Igualment, la CEPTA demana una política «homogènia» en matèria de fiscalitat local i garantir una reducció dels terminis per a la concessió de llicències ambientals, unes qüestions que també suposen un obstacle al creixement inversor.



L’objectiu final ha de ser, segons la patronal, enfortir el sector químic tarragoní i aconseguir que s’ampliïn plantes i que s’hi impulsin projectes que aportin més valor afegit, com ara la producció de més manufactures. La CEPTA destaca que, malgrat la crisi, la química ha tingut una gran capacitat per conservar l’ocupació i augmentar la seva productivitat aparent i que, juntament amb el Port, s’ha de mantenir com un dels principals motors econòmics de la demarcació de Tarragona.