L'Audiència condemna a quatre anys de presó al pederasta de Vila-seca

L’alteració mental de l’autor provoca una reducció de la pena, però la reincidència la incrementa

Moisés Peñalver

Actualitzada 19/10/2016 a les 21:26

L’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a quatre anys de presó a Gregorio Cornejo, l’home que va abusar sexualment d’un nen de set anys, el 31 de desembre del 2015, davant del basar Market Home de Vila-seca. El Tribunal, encapçalat pel president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier Hernández, ha aplicat una atenuant d’alteració mental del processat, tot i que precisa que té plena capacitat per diferenciar «el fet bo del fet dolent».



És la quarta vegada que Cornejo és jutjat per un delicte d’aquestes característiques i, per tant, també se li aplica un agreujant de reincidència. La decisió final especifica que se li prohibeix apropar-se a menys de 300 metres del nen per un període de 10 anys. També haurà d’indemnitzar a la víctima en la quantitat de 6.000 euros.

Gran part de l’escrit legal s’ha ocupat de justificar que el fet que la víctima no declarés en la vista oral no representava una manca de garanties d’imparcialitat en contra del processat. Però, afirmava que portar al nen a l’estrada hagués comportat series conseqüències psíquiques pel menor, que seria doblement victimitzat.



Els fets, que es van jutjar a finals del passat mes de setembre, afirmen que Gregorio Cornejo va apropar-se al nen a les 12.40 hores del 31 de desembre del 2015 amb intenció de treure’n profit sexual. El seu pare l’havia deixat sol uns minuts a l’aparcament del basar Market Home de Vila-seca mentre feia algunes compres. Quan el nen es va apropar, el condemnat li va mostrar els seus genitals. Li va agafar una mà apropant-la al seu penis i es va situar darrere del nen, al qual va abraçar. Dos testimonis, una dona i un home, van testificar que el van veure frotant-se amb el cos del petit. Gregorio va fugir cap al seu domicili, seguit a una certa distància per un dels testimonis que el van veure entrar a casa seva, moment en què van trucar la Policia, que el va detenir. La sentència afirma que la víctima es troba en tractament psicològic, que te malsons i episodis de por.



Segons cita la sentència, «Cornejo pateix una discapacitat intel·lectual lleu» i el seu coeficient d’intel·ligència és de 74, per sota de la mitja, tot i que n’és conscient dels seus actes i no té la seva voluntat afectada a l’hora de valorar fets. El Tribunal considera que les tres condemnes prèvies per abusos sexuals són un menyspreu a la llibertat sexual.