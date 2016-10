L'alcalde de Querol serà jutjat al juliol pels escàndols de corrupció urbanística

Entre els vuit processats, Miguel Uroz s'enfronta a una pena de 4 anys de presó i 22 d'inhabilitació pública

L'alcalde de Querol, Miguel Uroz, serà jutjat el pròxim mes de juliol per un suposat cas de corrupció urbanística de l'any 2005. Onze anys després, l'Audiència de Tarragona acaba de senyalar la data per al judici. Se celebrarà els dies 6,10,11,12,13 i 17 de juliol a la secció segona de l'Audiència i es jutjaran a vuit implicats en aquesta trama. Un exalcalde, Albert Carreño, de bracet amb Uroz, aleshores regidor d'Urbanisme, haurien orquestrat una operació urbanística per revaloritzar una zona on s'hi havia començat a fer una urbanització, en la qual s'hi van involucrar càrrecs públics, l'arquitecte municipal i empresaris. Uroz i Carreño, que tenen 82 i 84 anys respectivament, s'enfronten a 4 anys de presó, 22 d'inhabilitació pública i una multa de 3,7 milions d'euros cadascun pels delictes de prevaricació i revelació d'informació privilegiada, tràfic d'influències i suborn. Les crítiques de l'oposició i la indignació dels veïns -al poble hi ha 558 habitants censats- van ajudar a destapar l'escàndol. La Generalitat va frenar la urbanització.



Els inicis es remunten al 2003, quan l'exalcalde Albert Carreño -primer de CiU i, posteriorment, independent- va planificar la compra d'una finca per 60.000 euros que es va revaloritzar fins als 8 milions arran les previsions urbanístiques. Carreño va tancar un conveni amb els representants de dues societats mercantils, Riecsa -tot i que aquesta empresa estava dissolta feia anys- i Habitatges Vinyols Mar S.L. (Havimar), sense passar-ho per ple.



El punt clau va ser la revalorització del sòl d'una zona del terme municipal, on s'hi havia començat a fer una urbanització, denominada l'Arboçar, que va anar incrementant el volum d'habitatges previstos fins als 1.400. La finca va ser adquirida per 66.632 euros i revenuda per 3,8 milions, coincidint, temporalment, amb l'aprovació dels plans d'ordenació urbana (POUM).



Així, a partir d'informació privilegiada, una societat mercantil es va embutxacar més de 3 milions d'euros de negoci en l'única operació que ha fet en la seva vida societària. El guió previst era que Riecsa, propietària de l'Arboçar, ho vendria per un preu baix a Havimar, i posteriorment, Havimar revendria a unes altres societats, amb el preu revaloritzat. I així es va fer.



Per no aixecar sospites i evitar càrregues fiscals, es van falsificar dates de documents. En aquests moviments també s'hi van implicar l'antic arquitecte municipal i redactor dels POUM, Ricardo-Saúl Sánchez Obaya, els exregidors socialistes Francisco Blanco i Eduardo Bermejo, i els empresaris Miguel Ten, Alícia Barceló -Havimar- i Jordi Riera -de la societat mercantil Riecsa. Aquest darrer s'enfronta també a penes de presó.



Segons es recull en l'escrit de qualificació de Fiscalia, Riera pot ser condemnat per prevaricació a 8 mesos d'inhabilitació pública o, subsidiàriament, a 10 mesos de presó i una multa de 132.664 euros per influència a funcionari públic. A més, pels delictes de falsificació de documents, contra Hisenda i per usurpació de funció pública, se li poden dictar fins a 6 anys i 8 mesos de presó i una multa de gairebé 500.000 euros. Altres implicats en la trama, que constaven en l'escrit de conclusions provisionals de la fiscal, o bé ja han mort durant aquest temps o no estan en condicions d'assistir al judici.



Tant Carreño com Uroz van sortir dels seus partits -CiU i PSC respectivament- i van passar a grups independents. Carreño ja està apartat de la política, mentre Uroz continua d'alcalde i governa des d'un grup independent, després de ser expulsat pel seu partit arran precisament aquests escàndols urbanístics. Ara, però, també se li suma una moció de censura que es votarà el pròxim 28 d'octubre en la qual l'anterior alcalde -i antic portaveu de la Plataforma Salvem Querol, lluitadora contra aquesta trama-, Jordi Pijoan, li pot arrabassar l'alcaldia.