L'Ajuntament vol que la ciutadania prengui part en assumptes de turisme

Vol que les entitats formin part del Consell Municipal de Turisme

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:21

La Regidoria de Turisme de Torredembarra ha fet una crida als representants de les entitats vinculades al sector turístic de la població perquè entrin a formar part del Consell Municipal de Turisme. Per fer-ho, cal presentar al Registre General de l’Ajuntament, un escrit abans del 4 de novembre justificant la seva vinculació al sector turístic.



D’aquesta manera, continua endavant el procés de creació del Consell Municipal de Turisme com a òrgan de participació sectorial per assessorar l’Ajuntament i formular informes o propostes relacionades amb el turisme.