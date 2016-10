L'oposició contradiu l'equip de govern i assegura que el document no està consensuat per ells

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 20:15

L'equip de govern del consistori de Cambrils presenta aquest dijous al vespre el Pla Estratègic Cambrils Ciutat Intel·ligent, «una eina de transformació de la ciutat cap a un model innovador de gestió eficient dels recursos i de participació per millorar la qualitat de vida de les persones». En total defineix 14 programes amb 171 accions a curt i llarg termini de transformació i millora del municipi. A més aquest document, segons s'afirma per part de l'equip de govern, «ha comptat amb la participació del govern municipal, l’oposició, els tècnics de l’Ajuntament, la ciutadania, les entitats i els agents del sector econòmic perquè totes les visions hi siguin representades».



Però l'oposició de l'Ajuntament de Cambrils no opina el mateix. En un comunicat de premsa, els grups municipals de Nou Moviment Ciutadà, Ciutadans, Partit Popular i Assemblea de Cambrils asseguren, en primer lloc, que aquest document «no està consensuat amb l'oposició». En aquest punt s'explica que alcaldia va realitzar entrevistes amb els grups municipals on es van aportar propostes per tal d'elaborar el Pla. Però tot i «recollir algunes de les nostres propostes, no està totalment consensuat per nosaltres», afirmen.



Quan el document es va presentar a l'oposició, aquesta va demanar consensuar-lo entre totes les forces polítiques. «Ens van donar dues setmanes de termini per enviar propostes per correu electrònic, però per falta de temps no n'hem presentat». En un primer moment, a més, el Pla s'havia d'aprovar al Ple d'octubre, però finalment serà al novembre o desembre. Finalment l'equip de govern ha allargat aquest període de modificació, de manera que «el Pla presentat no és el definitiu». Per altra banda, el cost econòmic del document es desconeix per complet, i l'oposició conclou que «es tractaria d'un Pla poc creïble i sense recorregut, doncs no es podria garantir la seva supervivència en el temps més enllà del que resta d'aquest mandat».