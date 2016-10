Fermí Fernández trasllada 'El Sommelier' a Valls

L'obra es podrà veure divendres a les 21 hores i dissabte a les 19 i a les 21 hores al Teatre Principal

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 17:24

Aquest divendres i aquest dissabte, per Santa Úrsula, Fermí Fernández es posa en el paper d’El Sommelier, una peça escrita pel periodista i narrador de Falset Toni Orensanz, que amaga una història d’humor negre inesperada. El glamur del vi i l’estupidesa humana es persegueixen en un text amè i directe. Els espectadors no seran aquest cop a la platea o als pisos superiors sinó que, per un cop, pujaran dalt de l’escenari del Teatre Principal, que s’il·luminarà amb llum d’espelmes.



El vincle de Fernández amb el món del vi ve de lluny, com el de Toni Orensanz, i preparar una peça com aquesta els ha portat a submergir-s’hi encara més. La idea va néixer a l’Hotel Sport de Falset, i des d’aleshores van treballar per posar el text en escena al llarg d’un any. Primer va ser a Caves Nadal, copromotors de la iniciativa, i després a la tarragonina sala Trono, en un petit format que vol traslladar a l’espectador a la sinceritat i la màgia d’un espai on es fa o on envelleix vi.



El vi són sentits, sentiments i sensacions, etziba durant l’obra Fermí Fernández amb to arrogant. Se’l veu còmode amb la interpretació i interpel·la en més d’una ocasió al públic. El vol fer partícip de les experiències del món del vi, ara que tothom sembla que n’ha de saber de tot. De fet, se serveix un aperitiu i una copa de vi de la Denominació Origen Tarragona, que distreuen els sentits. Concretament en el cas de Valls serà un vi negre Adernats de la Vinícola de Nulles. Després del tast del vi, el públic segueix desacomplexat.



El Sommelier no és una masterclass sobre aromes i sabors sinó un viatge per les manies, dèries, obsessions i deliris del qui s’apropa al vi amb estultícia. Però també del deliri d’un personatge que des de la professió de recomanar vins desembolica rareses de la seva personalitat.



La direcció d’El Sommelier és del també actor Toni Albà i l’aposta és valenta, tant com el text. Amb la ploma de Toni Orensanz, ficció, realitat, humor i provocació van de la mà, també per fotografiar el món del vi. L’obra El Sommelier incita a contestar de manera desacomplexada. No és un text amable ni repassa la humilitat que se li pressuposa al professional que porta el nom. Si alguna virtut té el guió és la seva sinceritat. Una franquesa reveladora que ens descobrirà el món ocult de les fermentacions.



Poques vegades es té l’oportunitat d’assistir a una classe magistral amb el millor sommelier del món. En aquest cas, els espectadors viuen a aquest tast molt especial on no només provaran un gran vi, sinó que el maridaran amb la vida, sensacions i experiències de Romano Lentini, Master of Wine mundial, Nas d’Or universal, que ha desenvolupat la seva capacitat olfactiva més enllà de la seva professió, fins al punt que l’ha convertit en un tret obsessiu i malaltís de la seva personalitat.



L’espectacle és presentat gràcies a la cooperació del Consell Regulador de la Denominació Origen Tarragona, amb seu a la ciutat de Valls. Se situa dins el context de la Fira de Santa Úrsula per rememorar els temps en què les fires es calendaritzaven en la fi de les collites. Quan Santa Úrsula se celebra, la verema ja ha finalitzat al Camp de Tarragona, i en aquest sentit la vinculació històrica entre el món del vi i el dels castells és ben clara.



Entrades i Promoció Jove

El Sommelier es veurà en funcions del divendres 21 i dissabte 22, a les 21 h, i aquest segon dia també amb sessió a les 19 h. Les entrades es venen a través del web ticketea.com les 24 hores, per telèfon a través del 902 044 226, i a les taquilles del Teatre Principal, al carrer Jaume Huguet de Valls. Les taquilles del Principal realitzen l'horari habitual dimecres a la tarda de 18 a 21 h, i divendres al matí de 12 a 13.30 h. La venda telefònica funciona de dilluns a dijous de 9.30 a 14.30 i de 16 a 18.30 h, i divendres de 9 a 15 h. Els mateixos divendres i dissabte, dies de la funció, la taquilla del Principal obrirà des d’una hora abans de l'inici de cada funció.