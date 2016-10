Els veïns del Regueral, preocupats pel «mal estat» d'un pont de la zona

Ciutadans denuncia aquesta situació i sol·licita un informe tècnic sobre l’estat de la infraestructura

L’Associació de Propietaris del Regueral de Cambrils està preocupada pel mal estat d’un pont del carrer Monestir de Poblet que passa per damunt de la via del tren i pel qual hi circulen tot tipus de vehicles. El sotspresident de l’entitat, Leonardo Roca assegura que «l’estructura ha empitjorat en el darrer any, després que ens reuníssim amb l’Ajuntament i ens asseguressin que els tècnics no havien detectat cap problema». El veí lamenta que «mai hem vist un informe on això quedi per escrit i, ara, amb l’experiència personal de cadascú, podem veure com el mal estat del pont és una realitat». Tot i que reconeix que «potser mai passa cap accident», Roca vol evitar cap problemàtica i reclama col·laboració per part del consistori.



Des del grup municipal de Ciutadans, la regidora Patricia de Miguel alerta també d’aquesta situació i demanen un informe tècnic sobre l’estat de la infraestructura, davant la preocupació dels veïns. De fet, el grup ha registrat una petició formal per «sol·licitar un informe sobre l’estat del pont del carrer Monestir de Poblet que uneix el Regueral i El Molí de la Torre». Després d’una reunió amb els veïns, De Miguel destaca que «segons els veïns, un tècnic de l’Ajuntament els va assegurar que el pont està en bon estat. Ara bé, davant els evidents signes de desgast, volem un informe tècnic que demostri que no hi ha perill per a la seguretat dels ciutadans». Així mateix, la regidora de la formació taronja ha sol·licitat també a l’equip de govern «informar sobre la titularitat del pont per tal de saber a qui correspon el seu manteniment».