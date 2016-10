El Josep Carreras acollirà el Festival Internacional de Curtmetratges del 22 al 30 d'octubre

Aquesta proposta pretén acostar el cinema a tots els públics

Redacció

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:04

L’Auditori Josep Carreras de Vila-seca ha acollit aquest dijous la presentació del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca que es durà a terme del 22 al 30 d’octubre. El FICVI ha estat presentat en roda de premsa pel president del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, Pere Segura; Josep Garcia Varo, director del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca i Jesús Monllaó, director de cinema i membre del jurat del festival.



El FICVI és un festival cinematogràfic gratuït i obert a tothom que pretén difondre i promoure l’art del cinema i acostar-ho a tots els públics. «Els propers dies el cinema envairà els carrers i espais públics de Vila-seca», ha expressat el president del Patronat, Pere Segura.



Amb l’organització d’aquesta mostra, el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca vol apostar per la cultura, el cinema i els directors novells que treballen amb el petit format. «És molt positiu i necessari que Vila-seca doni suport a iniciatives com aquestes i els convido a que en facin moltes més i continuïn apostant, des de les institucions, per aquests esdeveniments», ha apuntat Jesús Monllaó durant l’acte de presentació.



Tot i que el plat fort del Festival serà el cap de setmana del 28, 29 i 30 d’octubre, el FICVI comença aquest dissabte 22 amb In Situ, una secció que pretén convertir Vila-seca en un gran plató de cinema, on creadors de tot el món podran enregistrar els seus projectes cinematogràfics al municipi i compartir experiències amb altres directors i professionals del petit format.



La propera setmana, els dies 24, 25 i 26 d’octubre, el FICVI es presentarà a les escoles. Uns 400 escolars de diferents edats i cicles educatius de Vila-seca podran veure una amplia selecció dels curtmetratges d’animació al Conservatori de Vila-seca. Aquesta mateixa projecció estarà oberta al públic general a partir de les 17.00 hores.



Al FICVI s’han presentat un total de 687 curts, dels quals 427 són de l’estat espanyol i 260, internacionals. Destaquen obres de països com la Xina, Japó, Estats Units, Kosovo, Corea del Sud, Perú, Uruguai, Iran, Austràlia o Canadà. De les propostes presentades, s’han seleccionat un 44 curts (29 de ficció i 15 d’animació) que són els que es projectaran a l’Auditori Josep Carreras del 28 al 30 d’octubre. «Són obres de gran qualitat realitzades el 2016», ha explicat el Director del FICVI, Josep G. Varo, que ha afegit que «apostem per trobar el curtmetratge de l’any i ens agradaria veure qualsevol d’aquests curts als Gaudí, Goya o als Òscar».





El divendres 28 d’octubre es donarà el tret de sortida oficial al FICVI i durant el cap de setmana es projectaran els curtmetratges seleccionats. El diumenge 30 es durà a terme la cloenda i l’entrega de premis.



El Jurat del FICVI està format per una prestigiosa representació de professionals del sector cinematogràfic, com és el cas de Jesús Monllaó, director de cinema d’obres tan conegudes com Fill de Caín i nominat al Goya l’any 2002 pel curt La Mirada Oblicua; Anna M. Bofarull, guionista i directora de cinema de Sonata per a Violoncel; Gisela Novais, actriu i cantant; Pep Solórzano, músic, compositor i director del Conservatori de Música de Vila-seca i Antoni Pérez-Portabella, professor de Comunicació Audiovisual a la URV.



El Jurat de la secció d’animació està format per Pedro Solís, director de cinema, guionista d’animació i guanyador al Goya Millor curtmetratge d’animació espanyol per Cuerdas; Ana Jardón, productora d’animació i coordinadora de producció a Planeta 51, Tadeo Jones i Atrapa la bandera, i el conegut ninotaire Andreu Faro. El Jurat Jove estarà format per alumnes de l’últim curs del Grau de Comunicació Audiovisual de la URV.