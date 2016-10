El Baix Camp treballa en la proposta d'un nou servei de recollida d'animals abandonats 

El Consell Comarcal ha creat una comissió que preveu tenir enllestida la proposta a finals d'any

Actualitzada 20/10/2016 a les 16:15

El Consell Comarcal del Baix camp ha creat a instàncies del seu president, Joaquim Calatayud, una Comissió d’Estudi per a treballar en una proposta concreta de gestió del servei mancomunat de recollida i manutenció d’animals abandonats. El seu objectiu és donar una solució definitiva a la problemàtica de l’abandonament d’animals domèstics a la comarca, que es xifra en aproximadament 350 abandonaments anuals.



La Comissió d’Estudi, formada per representants de CIU, ERC-AM, CP, CUP, PPC, Ciudadanos i Ara, es va reunir per primer cop aquest dimarts 18 d’octubre després que la Junta de Govern Comarcal aprovés la seva creació en la sessió del passat 4 d’octubre. Els membres de la comissió van poder conèixer els documents en què han treballat fins ara els tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus en la matèria.



El servei de recollida i manutenció dels animals abandonats fins ara en la majoria de municipis va a càrrec d’entitats sense ànim de lucre que tenen conveni amb la majoria d’administracions. Tot i això, les exigències de la normativa tan econòmiques com en relació de les condicions en què es realitza el servei estan fent inviable aquesta solució.



A més d’establir una proposta sobre el model de gestió del servei, la Comissió d’Estudi del Consell Comarcal també proposarà una ordenança específica als ajuntaments del Baix Camp. En aquest document volen incidir en la necessitat de col·locar un xip identificatiu als animals i en la importancia que cada municipi tingui un cens actualitzat d’animals domèstics per poder identificar els propietaris de l’animal en cas de pèrdua o abandonament.