Consells de seguretat per als boletaires

Amb l'inici de la temporada d'anar a buscar bolets, des de la Generalitat es recorden les mesures de seguretat per evitar accidents

Actualitzada 20/10/2016 a les 18:37

La temporada de bolets ja ha donat el tret de sortida, tot i que ho fa una mica més tard que altres anys. És per això que des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat es recorden diferents mesures i consells que les persones que vulguin anar a la muntanya a buscar bolets cal que tinguin en compte per tal d'evitar tot tipus d'accidents.- En primer lloc, cal tenir en compte la previsió meteorològica. En cas que el pronòstic sigui desfavorable, és recomanable no sortir.- Cal adequar l'equipament i avituallament (roba, calçat, menjar i aigua…) a l'activitat. L'ús de roba de colors vius facilitarà la localització en cas de pèrdua, especialment l’armilla reflectant del vehicle.- És necessari informar-se sobre la zona on es buscaran els bolets, així com les seves vies d’accés.- És recomanable adaptar l’activitat a la condició física i edat concretes, evitant realitzar-la per zones abruptes i que presentin risc de precipitació.- S'aconsella realitzar l’activitat en grup i mantenint en tot moment el contacte visual o verbal amb la gent. Mai s'han de deixar els menors sols.- Cal prendre punts de referència que ajudin a l'orientació. També seria important usar mapes i sistemes tecnològics per orientar-se.- És necessari dur el telèfon mòbil a sobre, ja que ha de servir per trucar en cas d'emergència al telèfon 112.- No s'ha d'apurar el temps de l’activitat, especialment si es realitza a la tarda, per evitar que es faci fosc.- És necessària molta precaució en la recol·lecció i identificació dels bolets, per evitar els que són tòxics.