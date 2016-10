La Morera del Montsant, capital del vin blanc

Onze cellers locals participen a la vuitena edició de la Festa del Vin Blanc de la Morera del Montsant

Actualitzada 19/10/2016 a les 18:38

El programa d’actes de la Festa del Vin Blanc 2016:

Matí, d’11 a 15 hores:

- Recepció i venda de tiquets a la plaça davant del Bar l’Únic

- Tast vertical de Vin Blanc (anyades 2014, 2015, 2016)

- Tast de Vins D.O.Q Priorat, cellers del municipi i cellers convidats a la plaça del Priorat

- Parades d’artesans i productors locals a la plaça davant del Bar l’Únic

- Tapes per a acompanyar el vi al Bar l’Únic

- Visita al Centre d’Interpretació al Castell de La Morera (de 12 a 14 hores)

- Olors – Quant en saps tu? al Castell de La Morera (de 12 a 14 hores, i sorteig de premi a les 14:15 hores)

- Exposició de fotografiess: Els Bandors, al Castell de La Morera ( de 12 a 14 hores)



Tarda, de 16:30 a 18 hores

- Cercavila pels carrers i places amb el gegant i els nans. Música dels grallers 'a3sons', grallers de Reus (a les 16:30 hores)

- Berenar popular (a les 17:30 hores), a la plaça del Priorat

El vin blanc es converteix en el protagonista a la Morera del Montsant en la vuitena edició de la Festa del Vin Blanc, que tindrà lloc dissabte 29 d'octubre. A la mostra d’enguany hi participen onze cellers de la DOQ Priorat i com a novetat s’ha previst la possibilitat de fer degustació de vin blanc de les anyades 2014, 2015 i 2016.La Festa del Vin Blanc porta el nom del vi dolç local sense graduació que antigament s’elaborava a la zona del Priorat en dates properes a la festivitat de Tots Sants i la Castanyada. Com cada any, aquesta mostra popular tindrà un espai reservat a la degustació de vin blanc perquè els curiosos i aficionats puguin descobrir, adquirir o assaborir una vegada més aquest vi dolç. El tiquet de tast per poder degustar tant el vin blanc com els diferents vins dels cellers participants a la trobada tindrà un preu de 10 euros i inclou la copa, una bossa per a la copa, una ampolleta de vin blanc del 2016 i 7 tastos.Les activitats d’enguany tindran com a escenaris la plaça de davant del 'Bar L’Únic' (degustació de vin blanc, de productes artesans i de tapes), la plaça del Priorat (tast de vins als estands dels cellers elaboradors de vi) i el Castell de la Morera (visita al centre d’interpretació, concurs d’olors i aromes relacionades amb el vi i exposició fotogràfica). Durant la tarda la celebració continuarà de 16:30 a 18 hores amb una cercavila dels gegants i els nanos del poble i un berenar popular de pa amb vi i sucre a les 17:30 hores a la plaça del Priorat.