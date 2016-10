L'Estat respon al RACC que la mortalitat a l'N-340 s'ha reduït un 80% enguany

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilo Ablanedo, defensa que la permanent doble línia contínua i les rotondes han reduït un 70% els accidents per xoc frontal en aquesta via

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 15:12

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, ha respost als retrets del RACC assenyalant una reducció dels accidents mortals i de les víctimes a l'N-340 aquest d'any. Segons les dades de la Unitat de Carreteres del Ministeri de Foment, al tram de l'N-340 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la mortalitat s'ha reduït un 80% enguany. Com ha detallat Ablanedo, de 15 morts en el 2015, s'ha passat a 2 morts en els tres primers trimestres de 2016. També s'han reduït un 70% les topades entre vehicles en el tram que s'ha pintat amb doble línia continua. De 9 accidents frontals en el 2015, s'ha passat a 2. El subdelegat ha lamentat que se'ls acusi de «passivitat» davant la problemàtica de l'N-340 i ha insistit que les mesures impulsades per Foment (com és la doble línia continua, les rotondes, les bandes sonores rugoses i la limitació de velocitat a 80 km/h) estan funcionant.



Emilio Ablanedo s'ha mostrat «sorprès» per la campanya endegada pel RACC on l'entitat qualifica les recents declaracions del secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar –que va assegurar que aviat es tancarà l'acord per posar en marxa el desviament obligatori de camions de l'N-340 a l'autopista AP-7, amb bonificacions per als transportistes- , «com solucions que no concreten res». «Fa temps que tenim les dades de recessió de la mortalitat a l'N-340 però per respecte a les víctimes i perquè la nostra obligació és treballar per apropar-nos a la sinistralitat zero, no les havíem fet públiques», ha defensat el subdelegat del govern de l'Estat a Tarragona.