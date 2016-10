Enllestida la variant de Valls que millora la connectivitat amb l'A-27

Malgrat només fer 800 metres de longitud, és un tram estratègic que uneix les carreteres de Reus i de Tarragona

Actualitzada 19/10/2016 a les 10:59

La variant de Valls ja està acabada, després de gairebé un any d'obres. Queden uns últims detalls per enllestir, però la via està a punt per obrir-se a primers de novembre, segons ha confirmat l'alcalde de Valls, Albert Batet, a l'ACN. Malgrat no arribar al quilòmetre de longitud -fa un total de 800 metres-, es tracta d'una infraestructura molt esperada al territori ja que uneix dues de les principals carreteres del terme, la de Tarragona -la N-240-, i la d'Alcover i Reus -C-37. És precisament a la C-37 on hi ha l'accés a l'autovia A-27, per la qual cosa la nova variant facilita la connexió i afluència de vehicles amb aquesta via ràpida a Tarragona que va construir Foment i que, ara per ara, acaba a Valls, a l'espera que en un futur pugui allargar-se fins a Montblanc. La variant de Valls, finançada per la Generalitat per un import de 2,6 milions d'euros, estalviarà el pas de vehicles i camions per l'interior de Valls. «Era un enllaç molt necessari que feia molts anys que hi lluitàvem i vam aconseguir que es desencallés; la seva posada en marxa és una excel·lent notícia», ha afirmat Batet.



La nova variant, executada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, connecta la N-240 -la carretera de Valls a Tarragona-, a l'alçada de la rotonda del restaurant Fèlix, amb la carretera C-37 -que passa per Alcover i Reus-, on s'hi ha construït una rotonda al quilòmetre 5,8, a escassa distància de la rotonda de l'A-27. La nova via té dos carrils de 3,5 metres d'amplada i vorals d'1,5 metres. També inclou un pont d'uns deu metres d'alçada per salvar el torrent del Puig.



Des que el Ministeri de Foment va plantejar el traçat de l'A-27 per l'oest del terme de Valls, l'Ajuntament i la Generalitat van coincidir en la necessitat de construir aquesta variant o 'bypass', tant per millorar la connectivitat amb l'autovia, com per enllaçar dues carreteres molt transitades d'accés a Valls -la N-240 i la C-37. Fins ara els vehicles i camions es veuen obligats a entrar dins del nucli urbà de Valls, per la zona del Portal Nou, per poder anar de l'una a l'altra.



«Amb aquest enllaç es podrà descongestionar tot l'àmbit del Portal Nou, sobretot arran la posada en marxa de l'autovia A-27 -el desembre passat-, i s'ha de posar en valor que Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya hagi trobat els recursos necessaris per dur a terme una de les infraestructures més grans que s'han desenvolupat des del propi Departament durant aquests últims anys, i que hagi estat a Valls és quelcom a valorar», ha conclòs l'alcalde.