El Priorat maridarà cinema i cultura del vi en la 6a edició del Most Festival

L'esdeveniment tindrà lloc entre el 9 i el 12 de novembre a Falset i Cornudella de montsant i consistirà en cinc sessions de cinema del vi

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 10:47

Falset serà la seu del proper Most Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Aquest esdeveniment, que va néixer al Penedès organitzat per VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i Cine Club Vilafranca, arriba enguany al Priorat de la mà de l’Ajuntament de Falset, la Cooperativa de Falset-Marçà, la DO Montsant i la DOQ Priorat. L’esdeveniment tindrà lloc entre el 9 i el 12 de novembre a Falset i Cornudella de Montsant i consistirà en cinc sessions de cinema del vi que pertanyen a la secció del festival anomenada Collita, que recull la millor selecció internacional de pel·lícules relacionades amb la cultura de la vinya i el vi.



La projecció més destacada de la Secció Collita 2016 és Priorat, el documental de David Fernández de Castro que s’estrena en aquest festival. Aquesta peça audiovisual destaca la transformació radical que ha patit el Priorat, que s’ha convertit en un dels territoris del vi més prestigiosos del món. Per altra banda destaca Històries del vi, un recull de sis relats cinematogràfics vinculats al món del vi procedents de l’Argentina, Itàlia, França, Noruega i Estats Units. Priorat es projectarà el 12 de novembre a les 20h al Teatre l’Artesana de Falset, mentre que Històries del vi es podrà veure al Teatre la Renaixença de Cornudella de Montsant el dijous 10 de novembre a les 8 del vespre i a la Cooperativa de Falset-Marçà a les 19h el dia 11 de novembre.



Cal esmentar que paral·lelament al Most Festival s’organitzarà l’activitat Most a les escoles, una proposta que té per objectiu adreçar als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO l’entorn natural i el sector de la vinya a partir del cinema. Les sessions tindran lloc el dia 9 de novembre al Teatre l'Artesana de Falset, i el dia 10 al Teatre La Renaixença de Cornudella de Montsant. Hi participaran prop de 350 alumnes de 17 centres educatius del Priorat.