El Pla d'Actuació Municipal permetrà que els ajuntaments utilitzin les ajudes per eixugar a deute

La Diputació destina 80 milions al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2017-2020, que creix un 60%

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 11:28

La Diputació de Tarragona destina un total de 80 milions d’euros al Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2017-2020, el qual creix un 60% respecte al del quadrienni actual. El president de la institució, Josep Poblet, ha afirmat que aquest és «el Pla d’Actuació Municipal més gran que mai s’ha aprovat», el qual té com objectiu impulsar l’economia local dels municipis en aquest temps de crisi. Gran part de la inversió es durà a terme en els dos primers anys amb criteris de discriminació positiva en favor de les poblacions més petites. Per altra banda, aquesta nova mesura incorpora nous usos de les inversions, ja que es podran utilitzar per regular els comptes i eixugar dèficits.



La institució provincial tarragonina preveu que el PAM 2017-2029, que s'aprovarà al novembre, tingui un impacte altament positiu per a l’economia del territori, que es pot situar a entorn els 150 milions d'euros. «Promoure projectes d'inversió en obres i serveis i en manteniment de béns municipals tindrà efectes importants, de caire social, de generació d'activitat econòmica i de creació d'ocupació», ha afirmat Poblet.



Per altra banda, el PAM també incorpora novetats pel que fa a les actuacions que es podran realitzar gràcies a les aportacions de la Diputació. Per una banda, els municipis podran destinar les ajudes a eixugar deute generats en l’exercici. Per altra banda, la mesura contempla per primer cop que els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins a 1.000 habitants puguin assumir les retribucions del lloc de secreteria-intervenció. En l'actualitat, la Diputació també disposa d'un servei itinerant de secretaria-intervenció per als ajuntaments que en tenen.