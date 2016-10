Altafulla adjudica el projecte de la Via Augusta per un 29% menys del pressupost inicial

La UTE AIP Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación és la proposta que ha obtingut la millor puntuació

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 11:27

La Unió Temporal d’Empresas Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación y López Instalaciones Eléctricas SL ha estat la companyia que ha obtingut la millor puntuació per a l’adjudicació de les obres d’urbanització del tram central de Via Augusta, l’àrea d'aparcament nord, la zona verda la Fassina i el tall del carrer Boga. El seu projecte s’ha presentat amb un preu final de 849.274,80 € amb IVA inclòs. Aquesta xifra representa una reducció de 350.269,98 € respecte del cost inicial de les obres, que era d’1.199.544,78 €.



Al concurs d’adjudicació es van presentar 25 empreses. Per a la formalització final de l’adjudicació, l’empresa designada ha de presentar ara tota la documentació tècnica i administrativa corresponent perquè finalment se signi el contracte d’adjudicació de les obres, i sigui ratificat pel Ple municipal.



Segons assenyalen des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altafulla, les arques municipals d’Altafulla hauran d’invertir finalment en el projecte de millora del Barri Marítim un total de 366.841,73 €. La resta del finançament prové de dues subvencions. D’una banda rebrà un total de 229.868,07 €, provinents del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i per una altra, els 252.565 € de la Diputació de Tarragona en concepte dels Jocs Mediterranis.